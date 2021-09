Bosch procura 100 voluntários para teste de tecnologia inovadora em motociclos

JN Hoje às 13:53 Facebook

Twitter

Partilhar

A Bosch Car Multimedia Portugal, em Braga, está à procura de 100 voluntários para participar num conjunto de testes realizados a algumas das tecnologias que estão a ser desenvolvidas em parceria com a Universidade do Minho. O objetivo dos ensaios é dar respostas ao futuro da mobilidade conectada em veículos de duas rodas.

"Através da utilização de um simulador de motociclos instalado em laboratório vai ser possível realizar uma experiência similar à condução real de uma mota ao mesmo tempo que o condutor é exposto a diferentes situações de perigo", explica a empresa em comunicado.

Para colaborar, o participante precisa de ter experiência em condução de motas e estar na faixa etária entre os 20 e os 60 anos. Os interessados devem inscrever-se aqui até 15 de outubro.

Os ensaios vão decorrer na Escola de Engenharia da Universidade do Minho no Campus de Azurém, em Guimarães, sendo que cada participante será convocado para um teste que terá a duração aproximada de 60 minutos, e que será agendado durante o mês de outubro.

De acordo com a Bosch, a experiência será realizada num ambiente imersivo com recurso a uma tela de projeção curva de grandes dimensões, onde diferentes cenários serão utilizados para testar a perceção do condutor face a avisos de perigo comunicados a partir de diversos dispositivos de interação homem-máquina, nomeadamente avisos sonoros, sinais hápticos e sinais visuais projetados num ecrã instalado num capacete.

"Estamos a trabalhar para uma mobilidade mais segura e confortável a partir de Braga para o mundo, e esta é também uma oportunidade para estes participantes darem o seu contributo para aquele que será o futuro da mobilidade", explicou Ricardo Pessoa, gestor de projeto da Bosch Car Multimedia.