Braço do primeiro satélite europeu testado no Porto

Adriana Castro Hoje às 07:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Avaliação do comportamento do equipamento no espaço está a ser feita por engenheiros do Inegi. Estrutura desdobrável mede seis metros e custa meio milhão de euros.

Está nas mãos de engenheiros portugueses a testagem do protótipo de um dos dois elementos que vão integrar o primeiro satélite 100% europeu. Chama-se LEA (Large European Antenna) e é a primeira vez que um equipamento do género, desde os materiais à engenharia, não precisa de subcontratar serviços a países fora da Europa. O lançamento está previsto para 2026.