Bush sente falta de matar iraquianos e LeBron sai dos Lakers. Perfis falsos invadem o Twitter

O novo plano de verificação de Elon Musk, onde qualquer um pode obter o visto azul desde que pague oito dólares (cerca de 7,9 euros) mensais pelo Twitter Blue, ficou disponível na quinta-feira e desde então que se instalou um verdadeiro caos na rede social. Emergiram diversos perfis falsos de figuras públicas e empresas prontos a provar que Musk cometeu um grande erro.

Uma conta com a cara de George W. Bush, e com o visto azul, disse que sentia falta de matar iraquianos e um perfil de LeBron James, estrela da NBA, partiu corações ao anunciar a saída dos LA Lakers. A conta "oficial" da Nintendo publicou uma foto com a personagem do Super Mario a levantar o dedo médio e a "Rockstar Games" afirmou que a empresa apresentaria formalmente o videojogo Grand Theft Auto 6 na próxima semana.

Tudo brincadeiras de mau gosto, porque a verdade dos factos é que nada disto foi escrito pelas personalidades e empresas que são referidas. Tratam-se sim de perfis falsos, que se aproveitaram da nova política de verificação do Twitter para comprar o visto azul - Twitter Blue -, anteriormente reservado para perfis autênticos. Entretanto, a maioria destas contas já foi suspensa.

I think former President George W Bush puts it best. pic.twitter.com/4pf3e6WQ2O - Keir Kevlar (@TheOfficialKeir) November 10, 2022

Every single advertiser is about to drop Twitter in the next 48 hours. Person creates fake Nintendo Twitter account, pays $8, gets verified immediately and within 2 hours, all their sh**posts go viral. Real Nintendo account gets spammed with complaints. pic.twitter.com/7CZcwYJDsd - Matt (@themattprov) November 9, 2022

Well, that didn"t take long at all lol



(This is not Lebron James) pic.twitter.com/wzOXuOy3pr - philip lewis (@Phil_Lewis_) November 9, 2022

Rockstar Games just got suspended right after mentioning GTA 6. I think it"s a curse or GTA 6 is just a myth pic.twitter.com/OGmGuElcfD - Mohamed Enieb (@its_menieb) November 9, 2022

O caos foi provocado pelas novas regras de utilização do Twitter Blue, disponível por 8 dólares (cerca do mesmo valor em euros) mensais e qualquer um pode obtê-lo.

A tentativa de Elon Musk de tornar o Twitter mais rentável mostrou-se na verdade um campo de minas onde qualquer um pode ser quem quiser, sem controlo.