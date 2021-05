Casa Branca usa apps de encontros para incentivar a vacinação

JN / AFP Hoje às 20:54 Facebook

Várias aplicações de encontros, como o Tinder, juntaram-se à Casa Branca esta sexta-feira para ajudar a promover a vacinação contra a covid-19.

Aplicações de encontros como o Tinder, Hinge, Match, OkCupid, BLK, Chispa, Plenty of Fish, Bumble e Badoo estão a adicionar uma nova função aos perfis dos seus utilizadores, para que estes possam assinalar se estão vacinados - ou não - contra a covid-19.

Nos últimos meses, muitos utilizadores já tinham optado por mencionar a vacinação na descrição do seu perfil e era comum ver a frase "completamente vacinado" nas apresentações pessoais.

Agora, a Casa Branca quer incentivar esta tendência com a esperança de promover a sua campanha de vacinação, cujo ritmo desacelerou drasticamente desde abril.

A partir de agora, os utilizadores do Tinder vão poder anexar um aviso de "Estou vacinado" no seu perfil. Também terão acesso a funções "premium", como a capacidade de enviar um "Super Like" a alguém, o que lhes permitirá destacar o seu grande interesse.

Por sua vez, o Hinge vai dar acesso a uma "rosa" gratuita para oferecer a um utilizador.

No OkCupid, as pessoas vacinadas poderão "potencializar" o seu perfil, para aparecer com prioridade na tela das suas possíveis "matches". Os utilizadores também poderão aplicar um filtro para procurar um parceiro apenas entre os utilizadores já vacinados.

"Segundo uma pesquisa do OKCupid, as pessoas que estão vacinadas ou que planeiam vacinar-se, recebem 14% mais 'matches' [formar par] do que as pessoas que não planeiam vacinar-se", informou a Casa Branca em comunicado.

Nos Estados Unidos, mais de 60% dos adultos (quase 160 milhões de pessoas) já recebeu pelo menos uma dose de uma das três vacinas autorizadas no país. O Presidente Joe Biden estabeleceu o objetivo de alcançar 70% de pessoas imunizadas até 4 de julho.

Casos, hospitalizações e mortes continuam a diminuir nos EstadosUnidos , com a atual taxa diária de novas infeções de oito por 100 mil pessoas.