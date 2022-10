Centenas de startups brasileiras na Web Summit para "impulsionar negócios" em Portugal

JN Hoje às 16:04 Facebook

Quase três centenas de startups brasileiras vão participar na Web Summit 2022, de 1 a 4 de novembro, em Lisboa. Evento vai incluir visitas técnicas exclusivas, rodadas de negócios, oportunidades de "networking" e ligação com os maiores "players" do ecossistema de inovação local.

De acordo com um comunicado do Sebrae, instituição correspondente à Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI) no Brasil, 80 startups brasileiras integram a missão internacional, sendo que até 60 startups vão expor durante o Web Summit e 20 outras delas irão como participantes na feira. Outras 200 empresas completam a delegação em Lisboa, incluindo 16 startups aceleradas no "Inova Amazônia", programa do Sebrae, que promove negócios em oito estados da Amazónia, visando fortalecer a bioeconomia, o desenvolvimento local sustentável e a inovação aberta.

O objetivo passa por "impulsionar negócios em Portugal" que, desde 2018, se tornou um "país prioritário para a estratégia de ações internacionais do Sebrae".

"Essa missão para Lisboa marca a cooperação bilateral com esse ecossistema vibrante na Europa que é Portugal, com destaque para o empreendedorismo e inovação", explica o presidente do Sebrae, Carlos Melles. "Além de proporcionar a aproximação com os maiores players do ecossistema de inovação e empreendedorismo local, daremos suporte à expansão internacional dessas empresas brasileiras para que de facto, a internacionalização seja bem-sucedida".

Além da participação na Web Summit, a viagem a Lisboa inclui a adesão do Sebrae ao desão ao World Trade Center Lisboa (WTC), maior associação empresarial internacional do mundo, e uma reunião das instituições de apoio aos pequenos negócios dos estados membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Em 2018, foi realizada a primeira incursão com 20 startups brasileiras, gerando mais de que 2,8 milhões de euros em negócios. No ano passado, ainda no contexto de pandemia, 15 startups brasileiras movimentaram quase 501 mil euros em negócios em Lisboa.

Programação

30/10 - Missão - O sistema de inovação e empreendedorismo português

Horário: das 14 horas às 18 horas

Local: Nova SBE (Av. Liberdade)

31/10 - Missão - Visitas a startups, incubadoras e unicórnios

Horário: 8.30 horas às 17.30 horas

Local: Visitas a startups, incubadoras e unicórnios (diversos)

01/11 - Dia da Inovação Brasil Portugal

Horário: das 9 horas às 19 horas

Local: Altis Avenida Hotel (R. 1º de Dezembro 120, 1200-360, Lisboa)

02/11 - Pavilhão do Brasil no Web Summit

Horário: das 10 horas às 18 horas

Local: Altice Arena (Parque das Nações, Rossio dos Olivais, Lisboa)

03/11 - Reunião de inauguração no espaço do Sebrae no WTC

Horário: 17.30 horas

Local: World Trade Center Lisboa (Rua Fernando Távora, Carnaxide, Lisboa)

04/11 - Participação do Sebrae na CPLP

Horário: 9.30 horas

Local: R. de São Mamede, 21 (Lisboa)