Cidades europeias preparam-se para revolução na mobilidade inteligente

Carros e sinalização inovadores vão evitar acidentes. Falta de financiamento e diferentes características dos centros urbanos poderão atrasar modernização.

As 424 maiores cidades europeias terão de ter um plano de mobilidade urbana sustentável até 2025. Semáforos inteligentes, passadeiras e sinais de trânsito luminosos, câmaras e sensores incorporados em veículos são alguns dos exemplos do que já está a ser feito pelo Mundo para melhorar o fluxo do tráfego e reduzir acidentes. A tecnologia está cada vez mais presente nas nossas deslocações, mas as dificuldades dos estados-membros da União Europeia em chegarem a consenso poderão ser um obstáculo à implementação dos Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS).

Em Portugal, cidades como Porto e Lisboa, já estão a adotar soluções tecnológicas para melhorar a mobilidade. A capital começou a implementar um sistema de mobilidade inteligente, em 2021, que permite avaliar em tempo real os fluxos de tráfego. Será atualizado em breve, com a instalação de sensores, que "permitirão controlar autonomamente estes movimentos de trânsito no momento exato", revelou o vice-presidente da Câmara de Lisboa, Anacoreta Correia, no Congresso Europeu ITS 2023, que decorreu recentemente em Lisboa.