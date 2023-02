Ciência ajuda a condenar mais predadores sexuais

ALI JONES Hoje às 10:43 Facebook

A evolução tecnológica na recolha de provas promete que menos delitos ficam impunes.

O sucesso global de dramas televisivos como o CSI: Crime Scene Investigation levou muitos a pensar que a análise forense é uma ciência omnipresente e rápida. A realidade é que é muito mais lenta do que a televisão deixa perceber, com possibilidades de sucesso mais limitadas.

Não como na TV

Os detetives de televisão que investigam uma violação, por exemplo, são retratados como encontrando provas de ADN incriminatórias com bastante facilidade. No mundo real, no entanto, a busca é frequentemente restringida por métodos forenses atuais que podem detetar apenas 10% dos vestígios de esperma porque as superfícies absorvem provas e os criminosos tentam frequentemente limpá-las.

Agora, dois projetos europeus desenvolveram tecnologias para melhorar as formas de encontrar o material microscópico necessário para assegurar uma condenação. Uma destas, desenvolvida pela empresa francesa de biotecnologia AXO Science, é um spray recentemente formulado para a deteção de provas em cenas de violação.

"O spray permite aos investigadores serem realmente específicos na identificação de manchas de esperma e é três vezes mais rápido do que os métodos existentes de recolha de amostras", disse Benjamin Corgier, diretor de investigação e desenvolvimento da AXO Science. "Há menos dúvidas sobre o que está a ser recolhido, nada se perde e não se perde tempo a analisar amostras que não produzem resultados".

Na Europa, uma em cada 10 mulheres com mais de 15 anos de idade já sofreu alguma forma de violência sexual e uma em cada 20 mulheres foi violada, de acordo com um inquérito da UE. O spray de cena de crime forense da AXO Science, desenvolvido como parte do projeto Themis, financiado pela UE, poderia aumentar o número de condenações por violação. Um protótipo, chamado Spray STK, está a ser utilizado em toda a Europa, na América do Norte, América do Sul, Japão e China.

O mais antigo laboratório criminal

De Lyon, França, sede do primeiro laboratório criminal policial do mundo datado de 1910, a AXO Science desenvolveu a nova técnica de deteção de vestígios de esperma depois de o laboratório forense da cidade ter pedido ajuda há dez anos.

Utilizando uma solução simples que é misturada no local, os investigadores cobrem a cena da violação com o Spray STK não tóxico. Verificam então a área com uma luz ultravioleta especial que revela quaisquer manchas de sémen como um brilho azul. A técnica identifica 100% do fluido corporal na maioria das superfícies, chão, paredes, puxadores de portas, lavatórios e até relva e folhas, mas não nos têxteis. Em minutos, o spray abre a porta à identificação do ADN do infrator.

Com peritos forenses em todo o mundo a testar o Spray STK, e vários casos atuais e arquivados estão agora a caminho do tribunal graças a provas obtidas com a utilização do protótipo. A Gendarmerie Nacional francesa confirmou a presença de sémen num caso com 25 anos, utilizando esta técnica sobre elementos de prova que tinham sido armazenados. No estado americano do Nevada, o Departamento de Polícia de Reno anunciou recentemente que tinha prendido e acusado um homem por uma agressão sexual ocorrida em 2014 com a ajuda do Spray STK.

Menos tensão, mais prova

Em processos judiciais, ver é muitas vezes acreditar. É por isso que a análise de transferências minúsculas de material invisível a olho nu é também central para as investigações da cena do crime.

Pequenos fragmentos de provas físicas tais como cabelo, sangue, células da pele e fibras de vestuário podem ligar um suspeito a uma vítima e a uma cena de crime. Mas antes que isso aconteça, podem ser necessárias muitas e longas horas no laboratório para juntar o quebra-cabeças forense.

"É muito demorado e caro extrair os vestígios relevantes, e no início de uma investigação é uma tarefa muito desagradável para qualquer técnico", disse o Coronel Grégory Briche, chefe do Departamento Forense da Gendarmerie Nacional. "É um trabalho enfadonho".

Briche liderou um projeto internacional, que terminou há bem pouco tempo, para desenvolver um conjunto de ferramentas forenses. A iniciativa recebeu a designação SHUTTLE, abreviatura de Scientific High-throughput and Unified Toolkit for Trace analysis by forensic Laboratories in Europe.

"A análise de provas da cena do crime, tais como um cobertor utilizado para transportar o corpo de uma vítima, leva atualmente semanas", explicou. "Com o nosso novo kit de ferramentas, as fibras de roupa e o cabelo podem ser vistos simultaneamente e em cerca de uma semana".

Um protótipo SHUTTLE está a ser testado em cinco países europeus: França, Grécia, Lituânia, Holanda e Portugal, e ainda em Israel. Promete mudar a forma como os vestígios de provas são recolhidos enquanto alivia os técnicos do fardo de muitas horas passadas a olhar através de um microscópio.

Isto porque um microscópio automatizado capta imagens de alta qualidade de micro vestígios recolhidos em fitas especialmente concebidas e algoritmos armazenam-nas e classificam-nas numa base de dados central.

A base de dados é concebida para o intercâmbio nacional e internacional de informações para ajudar a polícia a identificar os infratores e a abrir novas linhas de investigação.

Os técnicos forenses continuarão a supervisionar o trabalho, mas sem a tensão humana de horas e horas de trabalho de microscópio, que pesam nos olhos cansados e na concentração.

"A ideia do SHUTTLE é ter consistência e nenhuma subjetividade causada pelo cansaço», disse Briche. «Os técnicos têm limites, ao passo que o kit de ferramentas apresenta a mesma qualidade do trabalho a qualquer hora do dia".

Grandes expectativas

Os parceiros do projeto SHUTTLE e Themis, ambos terminados em finais de 2022, estão entusiasmados com as melhorias potencialmente enormes na análise forense e com o consequente aumento do tempo que isso liberta aos peritos para outras investigações.

No que diz respeito ao Spray STK em particular, ainda está a ser finalizado em laboratório e poderá ficar pronto para ser fabricado em escala, em breve.

"Há um verdadeiro "efeito uau" nos peritos forenses quando experimentam o novo produto», disse o Corgier da AXO Science. «Nunca pensaram que este resultado fosse possível".

A investigação neste artigo foi financiada pela UE. Este artigo foi originalmente publicado na Horizon, a Revista de Investigação e Inovação da UE.