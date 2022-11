Cientistas estudam uso combinado de psicadélicos com terapia para tratar doença mental

Vittoria D' Alessio Hoje às 10:42 Facebook

Os medicamentos psicadélicos são na sua maioria proibidos na Europa, mas as novas investigações sugerem que podem ser benéficos em alguns casos quando tomados num ambiente controlado.

As drogas psicotrópicas e os psicadélicos são geralmente estigmatizados e ilegais nos Estados-Membros da UE, devido a preocupações sobre os seus possíveis efeitos nocivos. No entanto, noutras partes do mundo, alguns compostos psicadélicos são exaltados pelas suas propriedades curativas e têm sido consumidos em cerimónias espirituais e culturais durante milénios.

Agora os cientistas na Europa e nos EUA começam a acordar para o que os xamãs têm vindo a dizer há anos. Há um conjunto crescente de provas que sugere que algumas substâncias psicoativas têm um imenso potencial terapêutico, especialmente quando se trata de enfrentar problemas de saúde mental graves e difíceis de gerir, tais como transtornos de stress pós-traumático (PTSD), depressão, alcoolismo e distúrbios alimentares.

As doenças mentais contribuem enormemente para o fardo global das doenças, com custos enormes tanto para a sociedade como para a economia. Os psicadélicos (que são geralmente considerados não-aditivos) podem oferecer uma forma de terapia tentadora para situações difíceis de tratar.

Em resposta ao crescente interesse da comunidade científica, dezenas de estudos americanos com financiamento privado, e alguns também na Europa, estão a tentar desvendar a neurociência das "viagens" psicadélicas.

O objetivo final para muitos cientistas nesta área é descriminalizar os psicadélicos (tanto sintéticos como naturais) e estabelecer protocolos seguros que permitam aos médicos e psicoterapeutas aproveitar a "magia" destes compostos para fins médicos. Pretende-se alcançar uma recuperação duradoura nos doentes.

"Os investigadores envolvidos neste campo imaginam um mundo onde os psicadélicos estão disponíveis de forma segura e legal para uso benéfico, e onde a investigação tem a oportunidade de avaliar exaustivamente os seus riscos e benefícios", afirma Claudia Schwarz-Plaschg, que completou recentemente o projeto de três anos ReMedPsy financiado pelo programa Horizonte, onde examinou (entre outras coisas) os pontos de vista evolutivos da sociedade sobre os psicadélicos.

Aceitação das massas

"Antes de podermos fazer progressos reais na utilização médica de substâncias psicadélicas, precisamos de cultivar a aceitação generalizada destas substâncias", defende Schwarz-Plaschg, acrescentando: "Neste aspeto, a América está definitivamente à frente da Europa".

Embora os psicadélicos estejam a receber uma atenção favorável dos cientistas, esta não é a primeira vez que as instituições de investigação manifestam interesse por estas substâncias. As décadas de 1950 e 1960 foram uma era anterior de exploração científica e cultural de substâncias psicadélicas. No entanto, quando o ambiente político oscilou contra todas as categorias de drogas "recreativas", a investigação foi encerrada.

O renascimento do interesse atual procura aprofundar a nossa compreensão dos mecanismos biológicos que dão origem aos efeitos psicotrópicos causados pelos psicadélicos, para que possam ser integrados em segurança na sociedade.

"Estas substâncias devem ser utilizadas com muito cuidado e respeito", disse Schwarz-Plaschg. "Podem ser abusados e podem ser usados para controlar as pessoas, por isso é vital obter tanto o conjunto como o cenário antes".

O "conjunto" refere-se à mentalidade da pessoa que entra na experiência. As pessoas precisam de estar relaxadas e livres de medo, uma vez que isto influenciará a experiência que têm.

E o "cenário" refere-se ao local físico em que se encontra. "Deve estar confortável e em boas mãos, e deve sentir-se seguro", disse.

Estado alterado

Então, o que é que têm estas substâncias que as torna tão apelativas tanto no cenário da vida noturna como num cenário terapêutico?

Os psicadélicos desencadeiam um estado de consciência alterado. Afetam todos os sentidos e deslocam os processos de pensamento de uma pessoa, o sentido do tempo e as emoções. Schwarz-Plaschg diz que a sensação que suscitam é de "abertura".

Afirmou que: "Tomar uma substância como MDMA (o ingrediente ativo da droga Ecstasy das festas de dança) produz muita empatia e fortes sentimentos de vínculo com os outros. Tomada no cenário certo, uma pessoa também irá para dentro, e sentirá muito amor e empatia por si própria - e se tiver sido vítima de um crime traumático, provavelmente também para o perpetrador".

Neste estado de expansividade emocional, os pacientes são por vezes capazes de revisitar experiências traumáticas e confrontar memórias catastróficas de uma forma que seria impossível em circunstâncias normais.

"Podem sentir as mesmas emoções fortíssimas que experimentaram pela primeira vez no momento do trauma, mas com menos medo", explicou Schwarz-Plaschg. "E com a ajuda do psicadélico e do seu terapeuta, eles podem refrescar a memória sob uma nova luz".

Perspetiva positiva

"Este processo pode ajudar uma pessoa a libertar sentimentos que foram gravados no seu corpo e dar à sua experiência traumática uma perspetiva nova e mais positiva", explica Schwarz-Plaschg. "Esta nova perspetiva parece permanecer com eles, mesmo depois de os efeitos da substância se terem desgastado".

Schwarz-Plaschg é rápida a salientar que o funcionamento dos psicadélicos é explicado através da ciência, não da magia. As suas moléculas ativas ligam-se com os recetores do corpo para a serotonina - o neurotransmissor de "sentir-se bem". Os antidepressivos autorizados funcionam em linhas semelhantes. No entanto, os psicadélicos, quando combinados com a terapia, parecem afastar as perturbações mentais por mais tempo - em alguns casos, talvez mesmo para sempre.

Uma abordagem radical proposta pelos cientistas neste campo é a psicoterapia psicadélica assistida (PTSD). Trata-se do uso de substâncias psicadélicas supervisionado por profissionais, integrado num programa de psicoterapia mais detalhado.

Terapia com psicadélicos

"Imaginamos um mundo onde os psicoterapeutas são treinados no uso de substâncias psicadélicas, para que estas substâncias possam ser oferecidas como parte de um pacote terapêutico". O programa envolveria a combinação de uma substância específica com um tipo específico de terapia. O paciente poderia ter duas sessões em que o terapeuta lhe dá psilocibina (encontrada em "cogumelos mágicos") e depois duas sessões de terapia pura. Num estudo de 2021, realizado pela Associação Multidisciplinar de Estudos Psicadélicos (MAPS) - uma associação americana sem fins lucrativos para sensibilizar e compreender os psicadélicos - a terapia assistida por MDMA foi dada a pessoas que sofriam de transtorno de stress pós-traumático crónico (SPT). Esta condição é um desafio profundo a tratar. Após apenas três sessões, 67% já não preenchiam os critérios de diagnóstico do SPT, enquanto 88% registaram melhoria dos sintomas.

"Quando tivermos mais dados sobre a melhor terapia para melhorar as pessoas, esperamos que a Agência Europeia de Medicamentos dê a sua aprovação".

As três substâncias no centro da investigação científica atual são a MDMA, psilocibina e cetamina (utilizada como sedativo em concentrações mais elevadas e também conhecida pelos seus efeitos alucinogénios).

Desde 2019, a esketamina - um spray nasal à base de cetamina - tem sido permitido nos EUA e na UE para tratar doenças depressivas importantes, mas apenas quando outros antidepressivos falharam e apenas quando administrado numa clínica certificada.

Para muitas pessoas com depressão (mas não todas), a esketamina está a revelar-se uma terapia revolucionária. Atua rapidamente e parece diminuir significativamente a probabilidade de uma recaída em depressão grave, quando comparado com os antidepressivos orais combinados com um spray nasal placebo.

Dose ideal

No entanto, tal como com outros psicadélicos, são necessários mais dados sobre o mecanismo de funcionamento deste tratamento psicotrópico. Também é necessário mais trabalho para estabelecer quantas doses, e em que concentração, os pacientes devem tomar o tratamento para alcançar os melhores resultados.

A utilização de MDMA e psilocibina é proibida na maior parte da Europa (existem algumas exceções, com restrições, nos Países Baixos e na Áustria). No entanto, os campeões dos psicadélicos estão a fazer bons progressos nos EUA.

Desde 2021, os cogumelos mágicos são legais para tratamento de saúde mental em ambientes supervisionados em algumas partes dos EUA, e um projeto de lei pendente na Califórnia iria de alguma forma legalizar o uso de uma combinação de substâncias psicadélicas que inclui cogumelos mágicos, MDMA e LSD.

Schwarz-Plaschg espera que a psicoterapia assistida por MDMA esteja disponível na Europa dentro dos próximos dois ou três anos.

A investigação neste artigo foi financiada através da MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions). Este artigo foi originalmente publicado na Horizon, a Revista de Investigação e Inovação da UE.