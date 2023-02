Com uma amplitude de movimentos que a mão humana jamais terá, os robôs já dão cartas nos blocos operatórios.

No final de novembro e em dezembro, o Hospital Curry Cabral, em Lisboa, fez duas intervenções cirúrgicas inovadoras - uma inédita no país e outra no Mundo - com a ajuda de um robô.

A primeira foi ao cancro da cabeça do pâncreas, uma intervenção normalmente complicada que, neste caso, culminou numa dupla vitória: maior precisão de movimentos da equipa médica e menor dor para o doente.