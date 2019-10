Vodafone "sem previsão" para resolver problemas no acesso à Internet

JN Hoje às 22:55 Facebook

Os clientes da Vodafone apresentam, esta terça-feira, problemas no acesso à Internet, tanto na rede móvel, como na fixa.

O problema atinge a Internet móvel e fixa em todo o país na rede Vodafone. O departamento de suporte informou os operadores de call center que a resolução do problema deverá demorar cerca de uma hora, apurou o JN. "A Vodafone confirma que foi identificada uma avaria nos seus sistemas que afeta os serviços de internet móvel e fixa. A situação está a ser resolvida mas ainda sem previsão de quando o serviço vai ficar totalmente restabelecido", confirmou fonte da Vodafone.

Através do Twitter, vários utilizadores da Vodafone têm dado conta dos problemas no acesso à Internet.

Também esta terça-feira, os clientes da operadora NOS tiveram problemas no acesso à Internet. Em comunicado, a empresa referiu que "as equipas da NOS trabalharam ininterruptamente com os seus parceiros, para recuperar com a rapidez possível todas as funcionalidades de modo a minimizar o impacto nos seus clientes".