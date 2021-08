Como o dinheiro do TikTok está a seduzir pais e crianças

Joana Almeida Silva Hoje às 08:27 Facebook

Plataforma recompensa a angariação de utilizadores e o tempo gasto a ver vídeos. Pais e filhos seduzidos. Menores podem correr risco ao procurar ajuda de estranhos para levantar verbas.

A rede social TikTok, que até há cerca de dois meses pagava dois euros a quem angariasse novos utilizadores, subiu a parada e está a dar 18 euros a quem conseguir convencer um amigo a descarregar a aplicação através do código partilhado. Uma estratégia que seduz pais e filhos, mas não isenta de riscos.

O valor vai subindo mediante as diferentes tarefas. Com mais tempo despendido a ver os conteúdos ou com a publicação de vídeos, ganha-se mais dinheiro, até 82 euros por novo membro.