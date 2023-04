"Competi para provocar". Alemão venceu concurso de fotografia com obra criada por IA

AFP Hoje às 14:31 Facebook

O artista alemão Boris Eldagsen venceu o prestigado concurso de fotografia Sony World Photography Awards com uma imagem gerada inteiramente por Inteligência Artificial (IA).

Acusado pelo júri de ter "mentido deliberadamente", Eldagsen decidiu recusar o prémio, embora garanta ter sido transparante sobre a natureza da sua obra, a imagem "Pseudoamnésia: O Eletricista".

Em tom sépia, a imagem, que mostra duas mulheres de frente para a câmara, como se fosse uma fotografia do início do século XX, valeu-lhe, em março, o prémio de melhor fotografia. Em entrevista, o artista afirmou, agora, que decidiu participar no concurso para estimular o debate em torno da inteligência artificial.

"Competi para provocar, para saber se as competições estão prontas para a chegada da IA. Não estão", referiu. Em comunicado, a organização do concurso explicou que, a pedido do artista, a imagem foi retirada. "Tendo em conta as suas ações e declarações (...) não acreditamos que seja possível ter um diálogo construtivo com ele", frisou o Sony World Photography Awards.

De recordar que, no ano passado, uma obra também criada com IA ganhou um concurso nos EUA, gerando uma polémica semelhante.