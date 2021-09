Comunidades do Reddit "fecham-se" em protesto contra a desinformação da covid

Tiago Rodrigues Hoje às 15:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Algumas das maiores comunidades do fórum de discussão online Reddit mudaram o acesso para o modo privado, alegando que o site não está a conseguir lidar com a desinformação relacionada com a covid-19 e as vacinas.

Mais de 135 comunidades do Reddit, ou "subreddits", decidiram "fechar-se", ou seja, mudaram o acesso para o modo privado, o que impede que utilizadores que não são membros leiam ou entrem nessas páginas, em protesto contra a recusa do site em limitar as discussões que propagam teorias enganosas sobre a pandemia.

Segundo o jornal britânico "The Guardian", o protesto inclui muitos dos maiores "subreddits" do site, incluindo os fóruns r/Futurology e r/TIFU, que têm mais de 10 milhões de assinantes cada.

Uma mensagem no fórum r/Futurology apontava que "as pessoas estão a morrer devido à desinformação" relacionada com o coronavírus. "O Futurology tornou-se privado para protestar contra a inação do Reddit quanto à desinformação da covid-19. A desinformação usada como arma é um problema fundamental que molda o nosso futuro. O Reddit não irá cumprir as suas políticas contra desinformação, 'brigading' [tentativa de um grupo online para manipular outro] e 'spamming' [ato repetido para atrair a atenção dos outros]", acrescentava a mensagem.

Em defesa do site, o diretor-executivo do Reddit, Steve Huffman, escreveu numa publicação na semana passada que o fórum online era um lugar para "discussão aberta e autêntica". "A dissidência é uma parte do Reddit e a base da democracia. O Reddit é um lugar para discussões e debates abertos e autênticos. Isso inclui conversas que questionam ou discordam do consenso popular", afirmou.

Comunidade Pokémon Go também protesta

A comunidade r/PokemonGo, que representa os aficionados do jogo de realidade aumentada, anunciou que iria "fechar" e permaneceria privado até que o Reddit removesse os sites que divulgam informações incorretas sobre a pandemia. "Passámos para privado em protesto contra a inação do Reddit contra a desinformação da covid. Como os nossos utilizadores sabem, a covid impacta diretamente este jogo porque o Go é jogado na vida real com outras pessoas".

PUB

Aquele fórum apoiou recentemente os protestos contra os criadores do Pokémon Go, depois de terem anunciado planos para reverter as medidas de segurança implementadas no início da pandemia no ano passado.

Página em quarentena devido a conteúdo "ofensivo"

Uma das comunidades citadas pelos grupos de protesto, a r/NoNewNormal, foi "colocada em quarentena" pelo site, o que significa que o Reddit sinalizou o seu conteúdo como tendo o potencial de ser "altamente ofensivo ou perturbador" e impediu que apareça na página inicial.

O fórum r/NoNewNormal, que tem 124 mil assinantes e contém publicações contra as vacinas covid, descreve-se como "uma coligação internacional diversa com o objetivo comum de restaurar os antigos modos de vida antes que o Mundo caia nas garras do medo e da histeria". "Ser anti[-vacina] não é ser anti-ciência, é ser pró-liberdade, pró-escolha", podia ler-se numa publicação daquela página na terça-feira.

Uma investigação do Center for Countering Digital Hate do Reino Unido e dos EUA, publicada este ano, revelou que a grande maioria das teorias de conspiração e desinformação anti-vacinas da covid-19 surgiram a partir de 12 pessoas - incluindo o descendente da família Kennedy, Robert F. Kennedy Jr - com uma combinação de seguidores de 59 milhões de pessoas em várias plataformas das redes sociais.

O estudo analisou 812 mil publicações no Facebook e no Twitter e descobriu que pouco menos de dois terços vieram da referida "dúzia de desinformação". O Facebook disse que já tomou medidas contra alguns dos grupos mencionados no relatório, enquanto Kennedy garantiu que nunca publicou uma declaração incorreta na sua conta do Instagram.