Consórcio de cientistas lança portal com informações e explicações

Um consórcio de 12 centros de investigação europeus lançou esta terça-feira um portal para disponibilizar informações e explicações sobre os impactos do aquecimento global, das inundações às secas, e permitir decisões efetivas sobre adaptação e mitigação às alterações climáticas.

No portal, designado ISIpedia, o material disponibilizado vai do nível global ao dos países.

"Compreender o problema pode ser um instrumento poderoso para ajudar a construir um futuro climático seguro para todos", disse Katja Frieler, a líder do projeto ISI, do Instituto de Investigação do Impacto das Alterações Climáticas, de Potsdam, Alemanha.

"Todos somos decisores neste assunto e as nossas decisões devem idealmente ser baseadas na compreensão do problema e nas mais recentes descobertas científicas. É por isso que os cientistas do ISIpedia vão fornecer informação acessível, condensada em mapas e gráficos, e informação crucial ao nível dos países, mas também a explicação das próprias análises. No ISIpedia, eles vão dizer tudo sobre o processo de investigação, os métodos que aplicam, o que sabemos e o que não sabemos", especificou Frieler.

Os artigos vão distribuir-se por três categorias, a saber, impactos observados, avaliação de modelos e projeções.

O nome ISIpedia resulta de Inter-Sectoral Impacts Encyclopedia.

O Instituto de Investigação do Impacto das Alterações Climáticas, de Potsdam lidera o consórcio que é integrado também por Climate Analytics, Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum (Germany), Fórum Global sobre Clima, Universidade Goethe e Instituto de Tecnologia de Karlsruhe, da Alemanha, Universidade Autónoma de Barcelona e Universidade Pablo de Olavide, de Espanha, Laboratório das Ciências do Clima e do Ambiente, de França, Universidade de Umea, da Suécia, Universidade de Utrecht, dos Países Baixos, e Instituto Internacional para a Análise Aplicada de Sistemas, da Áustria.