Cronologia de uma relação invisível. O telemóvel faz 50 anos

O telefone móvel tocou pela primeira vez há 50 anos. Obra da equipa liderada por Martin Cooper, da Motorola, o aparelho evoluiu até se transformar em indispensável para milhares de milhões de pessoas.

1973 - Martin Cooper, um engenheiro da Motorola, desceu para a rua, a 3 de abril, com um "tijolo" de um quilograma na mão e ligou a Joen Engell, da empresa rival, a Bell System. "Joel, estou a falar contigo de um verdadeiro telefone móvel, enquanto desço uma rua em Nova Iorque".

1979 - A chamada de Martin para Joe foi pioneira. Feita com acesso a uma antena colocada no edifico da Motorola, propositadamente para o efeito. Mas a via de comunicação para telemóveis surgiu seis anos depois, no Japão, em 1979, com a criação da primeira rede móvel comercial, apenas disponível em carros. Hoje é conhecida como a 1G.

1983 - Com o aparelho testado, o sistema comprovado e a rede instalada em várias partes do Mundo, a Motorola volta a gravar um nome, muito específico, na história das comunicações: DynaTAC 8000X, o primeiro telemóvel comercial da história. Tinha 25 centímetros de comprimento, era estreito e bojudo e pesava quase um quilograma. Custava cerca de 4 mil dólares (aproximadamente 3750 euros).

1989 - A Motorola continuava pioneira. Em 1989 lançou o primeiro telemóvel verdadeiramente móvel, o 9800X. Também conhecido como MicroTac, foi lançado a 25 de abril de 1989 e era o mais pequeno e mais leve do mercado. Desenhado para caber num bolso... tinha 23 centímetros de comprimento e pesava 350 gramas, quase um terço do antecessor. Era vendido entre os 2300 e os 3300 euros.

1991 - A primeira revolução. A rede 1G começa a ser substituída pela 2G com a chegada ao mercado do sistema GSM (Global System for Mobille Comunications, Sistema Global para Comunicações Móveis). O 2G criou uma nova forma de comunicar, com a introdução das mensagens de texto (SMS) e das MMS (mensagens multimédia).

1992 - O caminho estava aberto e a Vodafone foi a primeira a entrar. A 3 de dezembro de 1992, Neil Papworth enviou a primeira mensagem por SMS. "Feliz Natal", escreveu na mensagem de texto enviada ao diretor da Vodafone, Richard Jarvis.

1994 - O ano pode não dizer muito, mas há uma melodia que ficou par sempre marcada na cabeça de muitos milhões de seres humanos. A chegada ao mercado do Nokia 2110 trouxe a icónica Grande Valsa, popularmente conhecida como "a música da Nokia".

1995 - "Tou sim? É pra mim". A frase é sobejamente conhecida para gerações de portugueses. Num prado verde, o rebanho de ovelhas pára quando o telefone toca. O pastor atende e diz o famosos slogan da Telecel (agora Vodafone), uma das duas operadoras no mercado português de comunicações móveis, em concorrência com a TMN, a MEO dos dias de hoje. No anúncio, a marca dizia que a era "a única companhia portuguesa que chega a 100% da população portuguesa". Descontando a hipérbole característica da publicidade, o anúncio, que viralizou antes de existir o termo, faz luz sobre o panorama da comunicação móvel em Portugal, meia dúzia de anos depois de começarem a chegar ao território lusitano os primeiros telemóveis, ainda na década de 1980.

Motorlola, ainda pioneira, lança o StarTAC Foto: Motorola

1996 - A rainha e a pretendente marcam o ano. A Motorlola, ainda pioneira, lança o StarTAC, o primeiro telefone móvel com tampa, de abrir, que vendeu mais de 60 milhões de unidades em todo o Mundo. Com visibilidade no cinema, no filme mais visto do ano, a Nokia, marca em crescendo a nível mundial, lança o 8110, um telefone curvo, com uma capa deslizante que era usado pelas personagens principais do filme "The Matrix", que dominou as bilheteiras nesse ano.

1997 - A Nokia agiganta-se e deixa o Mundo de cabeça à roda com o 6110, o primeiro telefone com o famoso jogo da "Cobra", que se popularizou de forma sibilina. O ano é também marcante para a indústria, com a chegada da cor: a Ericsson lançou painéis de teclado coloridos e a Samsung, ainda verdinha no ramo, apresentou ao mercado o S10, o primeiro telefone com um ecrã a cores.

1999 - Outra vez a Nokia. Em grande expansão e referência mundial, a marca finlandesa lançou o 7110, o primeiro telefone com acesso à Internet, Ainda rudimentar, e muito longe do que hoje é entendido como acesso à Net.

Nokia 3310, um dos telefones mais fiáveis e mais vendidos no Mundo Foto: DR

2000 - O fim do segundo milénio trouxe mais duas novidades e uma sigla para a história; o primeiro telefone com câmara fotográfica, o Sharp J-SH04, apenas à venda no Japão; o BlackBerry857, um telefone com suporte para email e acesso à Internet, que se celebrizou entre pessoas ligadas aos negócios; e um dos modelos mais vendidos da história, o Nokia 3310 - considerado indestrutível. Vendeu 126 milhões de unidades, mas a sensação é que todos, em alguma altura, tiveram um.

2001 - O início do terceiro milénio trouxe a cor de vez para os telemóvel, enquanto os teclados completos estiveram de passagem. Os aparelhos começaram a ser cada vez mais multimédia, com calendário, rádio FM e infravermelhos, por exemplo.

2003 - No ano em que a Nokia lançou um dos telefones mais simples, o Nokia 1100, o mais vendido de sempre da marca finlandesa, com amais de 200 milhões de unidades comercializadas, chegou a rede 3G, que permitiu uso de vídeo e sistemas de GPS pela primeira vez. É o ano da chegada do primeiro smartphone, o PALM TREO 600. Um ano antes, a Ericsson, já sob a bandeira da Sony, lançara um dos primeiros telefones multimédia, com ecrã tátil, ligação à Internet, câmara fotográfica e várias aplicações - o P800 - que funcionava em sistema Symbiam, com centenas de aplicações e jogos disponíveis.

2005 - Silenciosamente, começa nova revolução. A Google compra o sistema operativo Android, hoje o mais usado no planeta azul. No mesmo ano é lançado o Casio G'zOne, o primeiro telefone à prova de água.

2006 - O Nokia 95, considerado comummente como o primeiro telefone com verdadeira experiência de smartphone, chega ao mercado. Assente no sistema Symbian, tinha 160 MB de RAM, uma câmara de 5 megapixeis, bluetooth e wi-fi.

2007 - A revolução definitiva. O lançamento da primeira geração de iPhone, revelado por Steve Jobs, com ecrã tátil, tornou-se um sucesso imediato, que 16 anos depois se mantém, estabelecendo a matriz para o mercado dos smartphones.

2008 - Google responde com o primeiro Android - o G1. Começou a batalha dos sistemas operativos e Apple lança a App Store, com 553 aplicativos disponíveis. Ao mesmo tempo, em Portugal era batido o recorde de envio de SMS pela altura das festas. Entre o Natal e o fim do ano, as três operadoras, TMN, Vodafone e Optimus, processaram 2,4 mil milhões de SMS, mais 1,5 mil milhões que em 2006.

O iPhone 3G marcou o início de outra revolução Foto: AMIN CHAAR

2009 - Chega o WhatsApp e na Noruega e na Suécia a empresa TeliaSonera avança para o 4G, cinco vez mais rápida que a rede 3G.

2011 - Samsumg, que começou timidamente, cimenta o lugar de maior vendedor mundial de telemóveis, com o Galaxy SII, o primeiro com uma câmara de 8 MP e um ecrã AMOLED.

2013 - O uso de impressão digital, hoje comum em muitas das tarefas, como validar pagamentos no banco, generalizou-se com o iPhone 5S, através do botão de desbloqueio. A tecnologia já existia em alguns Android, mas teve o impulso definitivo à boleia da fama da Apple.

2014 - Facebook compra o WhatsApp. O gigante das mensagens pela Internet prepara-se para engordar, com o impulso da empresa de Mark Zuckerberg.

2015 - As empresas chinesas Huawei e Xiaomi lançam-se no mercado ocidental, dominado pelo Galaxy 5S da Samsung e pelo iPhone 6. No mesmo ano, o 4G ultrapassa o 3G pela primeira vez, com 47% do tráfego móvel.

2016 - A Google lança o Pixel, para tentar combater o crescente domínio da Apple.

2017 - A Microsoft retira o apoio ao Windows Phone, sete anos após ter tentado entrar na refrega com o Android e o IOS, numa altura em que o tamanho e a qualidade do ecrã ganham predominância. Passou depressa, mas 2017 é o ano em que o Short Message Sistem (Sistema de Mensagens Curtas), conhecido como SMS, completa 25 anos, com 22 mil milhões de mensagens diárias, no Mundo.

2019 - A rede 5G começa a chegar ao mercado nos EUA e no Reino Unido, com velocidades 10 vezes superiores à 4G.

2021 - Foram emitidas as primeiras licenças de rede 5G. Em janeiro de 2022 a MEO, NOS e Vodafone avançaram com um modelo grátis em todos os tarifários, que foram alargando consecutivamente, tendo terminado a 31 de março de 2023. A Vodafone alargou o prazo até 23 de setembro, enquanto MEO e NOS ainda não avançaram com dados.