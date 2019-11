Da mais romântica à mais falsa: as imagens que marcaram a década no Instagram

Hoje às 01:16 Facebook

Desde a sua criação, em 2010, o Instagram tem vindo a crescer e já atingiu a marca dos mil milhões de utilizadores. O jornal britânico "The Guardian" fez uma seleção das 10 melhores publicações que marcaram a última década.

A primeira imagem (2010)

Antes de 2010, os gatos "dominavam" a Internet, com incontáveis "memes" daqueles animais com legendas engraçadas. A 16 de julho de 2010, surgiu a primeira publicação no Instagram, mas desta vez a imagem era de um cão. O cofundador da rede social, Kevin Systrom, tirou uma fotografia do seu animal de estimação no México e escrever na legenda a palavra "test", ou teste, em português.

Além de testar a capacidade do novo serviço de partilha de fotos, Kevin acabou por abrir também um precedente para a nova tendência de imagens de animais na Internet. Desde o lançamento ao público do Instagram em outubro de 2010, foram publicadas 97 milhões de fotos com a hashtag "#dogs" (cães), mas apenas 92 milhões com a tag "#cats" (gatos).

A imagem mais influente (2013)

São várias as atividades com potencial para se partilhar no Instagram, mas uma das mais populares é a "wall crawls", uma atividade turística que consiste em percorrer paredes de arte urbana para conseguir os melhores cenários para as fotos de férias.

O conceito começou em 2013, quando a artista Colette Miller publicou a primeira foto no Instagram do seu projeto Global Angel Wings. Colette incentivou os artistas a pintar asas à escala humana em paredes de todo o Mundo, para que as pessoas pudessem tirar fotos à frente das imagens, como se elas próprias tivessem asas. A artista pretendia "lembrar à humanidade que somos os anjos na Terra".

A imagem mais romântica (2014)

Na época de Lancelot e Guinevere ou de Romeu e Julieta ainda não havia Instagram, nem filtros para "enfeitar" as fotos de casal. Por isso, "a imagem mais romântica" daquela rede social pertence a Kim Kardashian e Kanye West, no primeiro beijo de casados. A fotografia foi a que teve mais "likes" (gostos) em 2014, destronando Justin Bieber.

A publicação quebrou outros recordes como a primeira foto a receber mais de dois milhões de "likes". Em cinco anos, o Instagram passou de 200 milhões para mil milhões de utilizadores e o casal Kardashian-West continua a reinar na categoria "romance".

A imagem mais falsa (2015)

Parece ser cada vez mais difícil distinguir a vida real da vida nas redes sociais. A ilusão que pode ser transmitida através de um perfil manipulado é perigosa sobretudo para quem se deixa influenciar. Em 2015, a adolescente australiana Essena O'Neill, uma "influencer", decidiu, depois de conquistar mais de 600 mil seguidores na sua página, excluir 2000 imagens e editar as restantes 96. "Só quero que as meninas mais jovens saibam que não é uma vida honesta, boa ou inspiradora. É uma perfeição artificial para chamar a atenção", escrever na descrição de uma das suas imagens, em biquini.

Essena confessou que editava as fotografias para reduzir a barriga e aumentar os peitos. Por ser uma das primeiras pessoas a expor a falsidade no Instagram, a jovem australiana abriu o caminho a debates e estudos académicos sobre como as redes sociais afetam a saúde mental.

A imagem mais copiada (2015)

A modelo norte-americana Kendall Jenner afirmou que a sua foto, a que teve mais "likes" no Instagram em 2015, era "orgânica". A imagem mostra a jovem deitada no chão com um vestido branco e o cabelo penteado em forma de sete corações.

Fosse algo "natural" ou não, a pose tornou-se extremamente popular entre as seguidoras da modelo, que a imitavam em fotos semelhantes. A imagem recebeu mais de 3,5 milhões de "likes" e foi a mais copiada na rede social.

A imagem mais trapalhona (2016)

O conceito de "influenciers" (influenciadores) está cada vez mais na moda. Este ano, o Business Insider avaliou a indústria dos influenciadores em cerca de sete mil milhões de euros. Kim Kardashian, por exemplo, pode ganhar até 450 mil euros por cada publicação com publicidade.

Em maio de 2016, Scott Disick, ex-companheiro da irmã de Kim, Kourtney Kardashian, deixou acidentalmente as instruções de uma marca de batidos de proteína na descrição da foto: "Aqui está, às 16 horas, escreve o que está em baixo. Legenda: "A manter a rotina de exercícios de verão com o meu batido de proteína da manhã", escreveu Scott, naquela que é a imagem mais trapalhona no Instagram.

A imagem mais polémica (2016)

Lançada em 2016, a conta @genderless_nipple ("mamilo sem género") procurou expor os padrões do Instagram em relação à nudez feminina. A rede social tem sido criticada por censurar os mamilos femininos, ao remover fotos de mulheres em tronco nu, enquanto imagens idênticas de homens permanecem publicadas.

Três estudantes de publicidade de Nova Iorque criaram a conta, na qual publicam fotos ampliadas de mamilos, o que significa que a identidade e o género da pessoa permanecem ocultos. Em dezembro de 2016, um mamilo masculino foi removido da página por violar as diretrizes da comunidade do Instagram. "Por que se incomodam a banir os mamilos femininos, se podem ser tão parecidos?", criticou a conta. A página já tem mais de 77 mil seguidores e continua a publicar imagens de mamilos. No entanto, as diretrizes do Instagram permanecem inalteradas e, em outubro de 2019, 20 artistas juntaram-se àquela página para pedir que parassem a censura.

A imagem mais política (2017)

A imagem mais política (2017) Foto: Instagram / Pete Souza / The White House

Em 29 de janeiro de 2017, o ex-fotógrafo da Casa Branca Pete Souza publicou uma foto do ex-presidente dos EUA Barack Obama ajoelhado ao lado da mesa de uma escola com uma jovem refugiada, que estava a pintar. Souza estava a usar a imagem para condenar subtilmente o novo presidente, Donald Trump.

Dois dias antes, Trump assinou uma ordem executiva para diminuir o número de refugiados que poderiam ser admitidos nos Estados Unidos. Desde então, Souza tem publicado regularmente fotos de Obama que contrastam com as notícias sobre Trump: quando o presidente dos EUA trocou acusações com a chanceler alemã Angela Merkel, o fotógrafo partilhou uma foto de Obama e Merkel com a legenda "besties" ("melhores amigos"); quando Trump escreveu no Twitter que o seu ex-assessor Omarosa era um "cão", Souza partilhou uma foto de Obama e o seu cão da família Bo, com a legenda: "Um cão de verdade à espera de um presidente de verdade".

A imagem com mais "likes" (2019)

Se alguém perguntasse qual é a publicação com mais "likes" no Instagram (e em toda a Internet), dificilmente alguém diria "uma foto de um ovo" como resposta. Mas a verdade é que é mesmo. Em 4 de janeiro de 2019, a conta @world_record_egg ("ovo do recorde mundial") publicou uma foto de um ovo com um desafio na descrição: "Vamos estabelecer um recorde mundial de publicação com mais 'likes' no Instagram. Superando o atual recorde mundial de Kylie Jenner (18 milhões)! Nós conseguimos".

Em março, a imagem já tinha mais de 53 milhões de 'likes' e ainda hoje continua a ser a que tem mais gostos. Terá sido um manifesto contra o consumismo e as celebridades? A verdade é que Kylie Jenner continua a ter seis das 20 publicações mais populares no Instagram...

A imagem mais comentada (2018)

Em 18 de junho de 2018, o rapper norte-americano de 20 anos XXXTentacion foi morto a tiro durante um assalto na Flórida. A morte do artista foi lamentada num memorial numa arena no sul daquele estado, onde o caixão foi deixado aberto no palco enquanto milhares de fãs cantavam as suas músicas. Também no Instagram foi feito o luto, sendo que a última foto que o rapper publicou na sua conta antes de morrer será a mais comentada de sempre na rede social.

Mais de cinco milhões de pessoas deixaram mensagens na imagem do artista de cabeça para baixo. Frases como "miss you" ("saudades tuas") ou "emojis" tristes e comentários de "RIP" ("descansa em paz") são os mais comuns. Não há números oficiais para saber qual é a publicação mais comentada no Instagram, mas os fãs acreditam que XXXTentacion ocupa o primeiro lugar.