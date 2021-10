Dados privados de utilizadores da Twitch divulgados por hackers

AngélIca Cavaleiro Hoje às 12:11 Facebook

A Twitch, uma plataforma de streaming de videojogos, foi vítima de uma enorme violação de dados. Um utilizador anónimo partilhou mais de 100 gigabytes de informações da plataforma e dos utilizadores no site "4chan".

O autor, que divulgou as informações de forma anónima, considera a Twitch uma "fossa tóxica e nojenta" e admite que partilhou esta informações para promover "mais competição" no streaming de vídeo.

O "anónimo" terá partilhado ficheiros com dados importantes, como os "principais pacotes de configuração", "devtools" (ferramenta de desenvolvimento do navegador), "infosec" (ferramenta de segurança digital) assim como uma lista com os valores que os streamers ganham.

A plataforma Twitch confirmou este "ataque" na sua conta no Twitter e informa os utilizadores que "por precaução", foram redefinidas todas as palavras-passes do stream.

Alguns do streamers confirmaram nas suas contas do Twitter, que os valores que estão na "4chan" estão corretos. Um streamer do jogo Fortnite, BBG Calc, declarou à BBC News que "a lista de ganhos está 100 por cento certa, no meu cálculo".

A plataforma de streaming Twitch foi comprada pela Amazon, em 2014, por 970 milhões de dólares (aproximadamente 840 milhões de euros) e é conhecida por proteger os detalhes operacionais, bem como os valores que os streamers ganham.