Depois do Twitter, contas verificadas no Facebook e Instagram também vão ser pagas

A Meta vai seguir o exemplo do Twitter e obrigar os utilizadores do Facebook e Instagram a pagar para terem contas verificadas.

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, anunciou, no domingo, que o serviço vai ser lançado, numa primeira fase, na Austrália e na Nova Zelândia no final desta semana. A empresa vai usar documentos de identificação para provar a identidade de contas verificadas. As contas também devem ter um histórico de publicação e os utilizadores devem ter pelo menos 18 anos.

Segundo o jornal britânico "The Guardian", ter conta verificada vai custar 11,99 dólares por mês (equivalente a 11,22 euros por mês) no navegador da Internet ou 14,99 dólares por mês (14,03 euros por mês) no iOS e Android.

Além de um selo azul de verificação, o serviço pago vai fornecer "proteção extra contra personificação", melhorada para utilizadores verificados e acesso direto ao suporte ao cliente. A empresa vai também oferecer "adesivos exclusivos" nas histórias do Facebook e Instagram e nos reels do Facebook. O serviço não vai estar disponível para empresas para já.

Twitter restringe autenticação de dois fatores por mensagem a contas pagas

O Twitter anunciou, na sexta-feira, que vai limitar a autenticação de dois fatores por mensagem a utilizadores inscritos no serviço Twitter Blue, que custa cerca de 11 euros por mês em Portugal, a partir de 20 de março.

Atualmente, a empresa fornece autenticação gratuita de dois fatores através de aplicativos de terceiros e uma chave de segurança, considerados mais seguros do que os sistemas baseados em mensagens.