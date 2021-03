Detetada "superterra" com condições para se estudar atmosfera e habitabilidade

JN/Agências Hoje às 19:31 Facebook

Cientistas detetaram uma "superterra", planeta extrassolar com uma massa maior do que a da Terra, que dista da sua estrela o suficiente para se estudar a eventual presença de água à sua superfície e uma atmosfera, foi esta quinta-feira divulgado.

O planeta tem a designação de Gliese 486 b e orbita a estrela anã vermelha Gliese 486, a 26 anos-luz de distância da Terra.

Gliese 486 b é o planeta fora do Sistema Solar que transita mais próximo de uma anã vermelha, o que, segundo os autores da investigação, torna-o no "candidato ideal para procurar uma atmosfera e estudar a sua habitabilidade" (condições para albergar eventualmente água líquida à sua superfície, essencial para a vida tal como se conhece).

De acordo com os autores, citados em comunicado pela editora da revista científica Science, o planeta rochoso e quente, mas não o suficiente para ser "um mundo de lava", apresenta mais do dobro da massa da Terra e é ligeiramente maior do que o 'planeta azul' (tem 1,3 vezes o raio da Terra).

O exoplaneta demora quatro anos e sete dias a completar uma volta em torno da sua estrela e tem uma temperatura média de cerca 426,85ºC, ligeiramente inferior à de Vénus (461ºC).