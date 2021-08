Divulgar símios para sensibilizar comunidade

Zulay Costa Hoje às 12:55 Facebook

Projeto internacional mostra similaridade entre espécies e tem participação de investigadores portugueses.

Conhecer para melhor cuidar. Este é um dos principais objetivos do Visible Ape Project, um projeto financiado pela agência norte-americana National Science Foundation (NSF), que pretende sensibilizar a comunidade para as enormes semelhanças entre a anatomia dos humanos e de símios ameaçados, como o caso dos orangotangos, chimpanzés, gorilas, gibões, bonobos e siamangs. Estes estão entre os seres que são filogeneticamente mais próximos de nós.

O projeto, que arrancou em 2019 pela mão de Rui Diogo, um antigo aluno da Universidade de Aveiro atualmente a investigar e lecionar na academia de Howard, nos EUA, já levou à criação do sítio da Internet www.visibleapeproject.com. Neste endereço eletrónico, acede-se a informação anatómica coligida por uma equipa internacional e multidisciplinar composta por investigadores e estudantes das áreas da anatomia, antropologia e biologia focados na evolução. As universidades de Howard e George Washington lideram o projeto, que conta ainda com a colaboração das universidades de Valladolid, de Barcelona, de Antuérpia e de Aveiro.