Donald Trump anuncia o lançamento de rede social

Donald Trump anunciou, na quarta-feira, o lançamento de uma rede social. Segundo o ex-presidente norte-americano, a Truth Social irá ser lançada nos Estados Unidos nos primeiros três meses de 2022.

A Truth Social nasceu fruto de uma cooperação entre a Trump Media & Technology Group, do universo do antigo presidente dos EUA, e a Digital World Acquisition, uma "empresa fantasma" criada com o propósito de angariar capital através de uma oferta pública inicial (IPO) e comprar outras companhias já existentes. O lançamento da rede social em todo o território dos Estados Unidos está programado para o primeiro trimestre de 2022 mas a pré-encomenda já está disponível na App Store da Apple.

De acordo com o comunicado emitido pela empresa de Donald Trump na quarta-feira, a missão desta nova rede social é "criar um rival e lutar contra as empresas Big Tech" como os "gigantes" Facebook e Twitter.

Trump banido

O desenvolvimento da Truth Social foi uma resposta do republicano por ter sido banido das duas redes sociais depois de os seus apoiantes terem invadido o Capitólio no dia 6 de janeiro. "Vivemos num mundo em que os talibãs têm uma grande presença no Twitter, mas o vosso presidente preferido foi banido", salientou o ex-presidente, na missiva.

As redes sociais foram o meio de comunicação de eleição de Donald Trump para comunicar com os apoiantes durante a campanha eleitoral e mesmo durante o mandato. No ano passado, o Twitter e o Facebook começaram a eliminar algumas das suas publicações e rotularam outras como "desinformação", como quando Trump referiu que a pandemia de covid-19 era menos letal do que a gripe.

O filho mais velho do ex-presidente, Donald Trump Jr., partilhou no Twitter a hiperligação de acesso para a nova rede social, onde os utilizadores podem inscrever-se para ficarem na lista de espera.