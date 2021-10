Electronic Arts está a ponderar mudar o nome do famoso jogo "FIFA"

JN/Agências Hoje às 18:59 Facebook

A desenvolvedora de jogos eletrónicos norte-americana Electronic Arts anunciou, esta quinta-feira, que está a estudar a possibilidade de "mudar o nome" do seu famoso jogo de futebol "FIFA".

"No futuro, vamos analisar (...) a ideia de mudar o nome dos nossos jogos de futebol. Isso significa que vamos rever o nosso acordo sobre os direitos de nomenclatura do jogo com a FIFA, que é diferente de todos os nossos outros acordos e licenças oficiais no mundo do futebol", disse Cam Weber, presidente do EA Sports, num comunicado.

Não é conhecido o motivo real da decisão da EA Sports, mas há quem acredite que a mudança tenha ligação com as polémicas que têm envolvido a própria federação internacional de futebol nos últimos anos, como os grandes escândalos de corrupção.

Líder indiscutível destes tipos de jogos, especialmente pelas suas licenças que permitem o uso de nomes verdadeiros de jogadores, clubes e estádios, um novo "FIFA" é lançado todos os anos desde 1993.

A versão mais recente, o "FIFA 2022", está à venda desde o início deste mês. Desde o lançamento, na sexta-feira passada, já foi jogado 460 milhões de vezes.

O "FIFA 2021" foi o jogo mais vendido na Europa em 2020, à frente de "Animal Crossing: New Horizons" e "Mario Kart 8 Deluxe", segundo o instituto Gfk.

A concorrente da Electronic Arts, a empresa japonesa Konami, já decidiu abandonar o nome de "Pro Evolution Soccer" - uma série adorada nos anos 2000, mas que foi perdendo espaço há 15 anos - para "eFootball". Agora gratuita para competir melhor com a produção da Electronic Arts, dececionou no seu lançamento no final de setembro, com jogadores a denunciarem bugs e gráficos "horríveis".