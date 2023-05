Enganou-se? WhatsApp vai permitir editar mensagens enviadas brevemente

JN Hoje às 11:28 Facebook

Em vez de apagar, como até agora, basta editar a mensagem enviada no prazo de 15 minutos. A nova funcionalidade do WhatsApp vai ser implementada gradualmente, informou a empresa.

O WhatsApp anunciou na segunda-feira que, nas próximas semanas, os utilizadores vão passar a poder usufruir de uma funcionalidade há muito desejada: a capacidade de editar mensagens enviadas em conversas individuais ou grupos. Segundo explicou a empresa, as alterações terão de ser feitas no período de 15 minutos após o envio.

"Desde corrigir um simples erro de ortografia ou adicionar mais contexto a uma mensagem, é com entusiasmo que lhe damos maior controlo sobre as suas conversas. Tudo o que precisa de fazer é premir continuamente uma mensagem enviada e selecionar "Editar" no menu no prazo de 15 minutos após o envio", detalhou a empresa, que integra a gigante tecnológica Meta, também proprietária do Facebook e do Instagram.

De referir que as mensagens alteradas serão marcadas como "editadas" para que os destinatários saibam da correção. No sistema iOS basta pressionar a parte do texto em questão e escolher a opção "editar".

Em Android, o método é praticamente o mesmo: premir a mensagem, ir aos três pontos no topo do ecrã e carregar em "editar".

A atualização surge depois de concorrentes como o Telegram e Signal já permitirem aos utilizadores a edição de mensagens, sendo que o Twitter também disponibilizou essa funcionalidade no ano passado.