Erro do Facebook ativa secretamente câmara dos telemóveis no iPhone

Um erro na aplicação do Facebook para os sistemas iOS, usados nos telemóveis iPhone, faz com que a câmara dos smartphones seja ativada sem que o utilizador se aperceba disso.

O erro foi inicialmente detetado Joshua Maddux, um utilizador que reportou o problema no Twitter. Num vídeo, mostra que a câmara no iPhone é ativada automaticamente quando este faz scroll no feed.

De acordo com o portal "The Next Web", a falha torna-se visível sempre que o utilizador abre uma foto. De acordo com o utilizador, e comprovado pelo próprio portal, o bug está presente apenas nos aparelhos que possuem o software iOS 13.2.2.

Facebook assume erro

O JN confirmou junto de fonte do Facebook que o bug está relacionado com uma correção de um problema anterior. "Ao corrigirmos um problema, na semana passada, inadvertidamente introduzimos um bug que faz com que a app navegue parcialmente para o ecrã da câmara adjacente ao feed de notícias quando os utilizadores abrem uma foto", esclarece.

Apesar de reconhecer a falha, a empresa assegura que não há indícios do upload de "alguma foto ou vídeo"devido ao problema. O Facebook garante ainda que iria enviar uma correção para a Apple ainda esta quarta-feira .