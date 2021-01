Esta é a máscara N95 "mais inteligente do mundo"

Bernarda Santos Hoje às 10:07 Facebook

A empresa que desenvolve software de gaming Razer lançou um protótipo de uma máscara com ventilação e microfone para ampliar a voz, na convenção CES 2021. Além de inteligente, é ainda transparente para facilitar a leitura de lábios e expressões faciais, iluminando-se quando está num ambiente com pouca luz.

A nova máscara apelidada de "Projeto Hazel", apresentada pela Razer, tem ventilação do ar e amplificador, de forma a evitar que a voz fique abafada, conforme acontece com as máscaras comuns. O protótipo é feito de plástico reciclável e está classificado como uma máscara cirúrgica N95. O interior é revestido a silicone e tem elásticos ajustáveis.

Além de permitir ler os lábios, renovar o ar, amplificar a voz, a máscara ainda tem disponível um "modo luz", que ilumina automaticamente a zona da boca quando está escuro, para que seja possível "expressar-se claramente independentemente das condições de iluminação", assegura a empresa.

A máscara pode ser personalizada ao gosto de cada um, podendo-se escolher entre as 16,8 milhões de cores e aplicar efeitos dinâmicos de iluminação.

Os ventiladores são recarregáveis e podem ser higienizados, basta colocá-los na caixa de carregamento sem fios que tem uma luz ultravioleta desinfetante.

Sem data de lançamento definida, a máscara é resistente, à prova de água e a "mais inteligente do mundo".

"O conceito de máscara inteligente do Projeto Hazel pretende ser funcional, mas confortável e útil para interagir com o mundo, mantendo simultaneamente uma estética sociável", explica Min-Liang Tan, cofundador e CEO da Razer, no lançamento, diz a CNN.