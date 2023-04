Estudantes da Faculdade de Economia do Porto lançam aplicação de boleias

JN/Agências Hoje às 12:30 Facebook

Twitter

Partilhar

A Associação de Estudantes da Faculdade da Economia da Universidade do Porto (AEFEP) anunciou esta quinta-feira o lançamento de uma aplicação móvel de boleias partilhadas, que poderão abranger 40 mil utilizadores de toda a comunidade académica portuense.

"A Associação de Estudantes da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (AEFEP) acaba de lançar uma app de car-pooling universitário - a 'USHARE by AEFEP' - que visa constituir uma alternativa de mobilidade mais económica e ecológica para toda a comunidade da Universidade do Porto", pode ler-se um comunicado hoje divulgado pela FEP.

Segundo a faculdade, "aproximadamente 40 mil pessoas, entre estudantes, docentes e colaboradores, poderão beneficiar desta solução de 'car-pooling' [boleia partilhada] que assenta na partilha de um veículo e das despesas de uma viagem entre vários passageiros".

PUB

A aplicação surge "em colaboração com a júnior empresa da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (JuniFEUP)", surgindo "como uma reestruturação de um antigo hábito da FEP - as boleias FEPianas - em que os estudantes combinavam boleias entre si através de uma página no Facebook".

Para utilizar a aplicação, "é necessário realizar o registo na aplicação, com recurso ao e-mail institucional da Universidade do Porto e a partir daí procurar e/ou disponibilizar boleias para um determinado destino".

"Após encontrar uma opção viável para o condutor e passageiro é estabelecido um contacto para combinar os detalhes do percurso: horário, local de partida, custos, etc.", estando a aplicação disponível tanto na Play Store do Google como na App Store da Apple.

O presidente da AEFEP, Francisco Porto Fernandes, disse acreditar que a 'app' "será uma excelente forma de integração dos estudantes de primeiro ano da faculdade, por exemplo, alguns dos quais deslocados e por vezes com dificuldade em conhecer estudantes que partilhem da mesma realidade".

O dirigente académico disse ainda que os estudantes poderão, assim, poupar "tempo e recursos, sendo ambientalmente responsáveis".