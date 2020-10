Facebook ajuda a encontrar relacionamentos online com ferramenta discreta

JN Hoje às 11:49 Facebook

O Facebook tem uma ferramenta para facilitar a interação entre pessoas que estejam à procura de um relacionamento, a partir desta quinta-feira.

O "Facebook Dating" na Europa - "Encontros do Facebook" em Portugal - é lançado esta quinta-feira. Segundo a empresa que detém a rede social, trata-se de "uma nova forma de procurar um relacionamento com significado, assente numa série de interesses em comum, por exemplo, os Eventos e Grupos do próprio Facebook". Desde que esta plataforma foi lançada, em 20 países, o Facebook já identificou mais de mil milhões e meio de "matches", ou seja, ligações bem-sucedidas.

Ainda que seja uma "experiência independente" - não precisa de ter conta no Facebook -, a nova funcionalidade encontra-se também dentro da rede, sendo possível criar um perfil em poucos passos. Depois, começa a descoberta.

O "Encontros do Facebook" permite partilhar as "histórias" do Facebook e Instagram - "ao demonstrar momentos autênticos da vida quotidiana espera-se que consiga uma ligação com significado com uma pessoa interessada nas mesmas coisas", antes mesmo de fazer um "match".

O recurso "Paixões Secretas" permite explorar possíveis relacionamentos com "amigos" do Facebook e Instagram, sendo que, se algum desses também o selecionar, automaticamente acontece um "match".

Ativando a opção "Eventos e Grupos", é possível conhecer outras pessoas com interesses semelhantes. "Por exemplo, se alguém vai a um concerto ou pertence a um grupo de donos de cães, pode ver quem são as outras pessoas que vão a este Evento e pertencem a este Grupo, desde que estejam inscritas no "Encontros do Facebook'", explica a empresa.

E, por fim, para quem acabou de fazer match com alguém e deseja conversar por videochamada, o Facebook permite começar uma videochamada de imediato, ao clicar no ícone vídeo presente na caixa de mensagens. Ao iniciar a videochamada, será enviado um convite e, assim que for aceite, começa a ligação.

A atividade no "Encontros do Facebook" não vai ser partilhada com ninguém e o Facebook não vai sugerir amigos do Facebook e Instagram como ligações potenciais ou sequer notificar qualquer pessoa que está na plataforma, esclarece a empresa.