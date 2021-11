Facebook com problemas outra vez

JN Hoje às 17:30 Facebook

Publicações no Facebook não carregavam para milhares de pessoas por volta das 17 horas.

Milhares de utilizadores do Facebook em todo o mundo reportaram, esta sexta-feira à tarde, dificuldades para visualizar o feed de notícias da rede social. O site Downdetector, que reúne relatos de instabilidade nesta e noutras redes, registou problemas por voltas das 17 horas.

De forma menos generalizada, há também relatos de problemas na utilização normal do Instagram e do WhatsApp, que pertencem à Meta, antiga Facebook, que controla as três plataformas, cujo acesso tem gerado vários problemas nos últimos meses.