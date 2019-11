Facebook e Instagram com falhas em várias partes do mundo

Hoje às 15:50 Facebook

As principais redes do universo Facebook estão com problemas um pouco por todo o mundo.

Os relatos têm sido feitos por diversos utilizadores no Twitter. O alerta foi dado às 14 horas e, ao jornal "El País", o Facebook explica que o problema afeta a família das apps, que incluem o Instagram, Facebook e WhatsApp. "Estamos a trabalhar para resolver o problema o mais rapidamente possível", confirmou fonte da empresa.

De acordo com a Outage Report, os países mais afetados são os EUA, Reino Unido, Canadá, França, Roménia, Filipinas, Austrália e Grécia. As falhas das aplicações do universo Facebook tornaram-se recorrentes desde 2018. No passado dia 14 de março, as redes Facebook, Instagram e WhatsApp tiveram a maior falha de sempre, que se prolongou por mais de 24 horas em algumas regiões.

Os problemas nas redes levaram mesmo a uma reação por parte de Mark de Zuckerberg, que durante uma reunião com funcionários da empresa admitiu que "o Facebook caiu mais vezes em 2019 do que em todos os últimos anos".

Por trás destas falhas cada vez mais recorrentes poderá estar o número de utilizadores. Juntas, as três maiores redes da empresa comportam mais de dois milhões de pessoas. "Coisas que antigamente tinham pouco impacto, agora fazem com que todo o sistema caia. Precisamos de alterar a forma como reagimos, focando-nos mais na confiabilidade do sistema. Não é que agora seja mau, mas está pior do que deveria", explicou Zuckerberg.