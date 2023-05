JN Ontem às 23:59 Facebook

Utilizadores do Facebook e Instagram estão a reportar problemas em aceder às redes sociais, de acordo com o site "DownDetector".

O pico de registos de problemas no site foi cerca das 23.25 horas.

Os utilizadores do Instagram estão a reportar problemas no acesso à aplicação móvel, ao feed e ao seu perfil. Já os do Facebook estão com problemas em aceder à aplicação móvel, ao site e ao feed de notícias.