As redes sociais Facebook e Instagram estiveram, esta quinta-feira à noite, com problemas de conexão.

Vários utilizadores reportaram falhas nos serviços nas duas plataformas.

Segundo o site Down Detector, que avalia problemas nos diferentes serviços online, foram registadas quase quatro mil falhas tanto no Facebook como no Instagram.

O problema persistiu durante cerca de vinte minutos, ficando resolvido por volta das 22.50 horas.