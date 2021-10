Facebook muda de nome: agora chama-se Meta

JN Hoje às 19:38, atualizado às 20:59 Facebook

Mark Zuckerberg anunciou, esta quinta-feira, a mudança de nome da empresa Facebook, que agora se chama Meta. A rede social mantém-se com a mesma denominação.

O diretor executivo do Facebook revelou que a empresa vai mudar de nome para Meta, numa tentativa de abranger a sua visão de realidade virtual para o futuro, a qual designa por "metaverso".

"Somos vistos como uma empresa de redes sociais, mas no nosso ADN somos uma empresa que cria tecnologia e conecta pessoas", justificou Mark Zuckerberg, esta quinta-feira, quando fez o anúncio, durante o Facebook Connect, um evento em torno dos projetos de realidade aumentada da empresa. "O metaverso é a próxima fronteira", acrescentou, referindo-se ao projeto de criação de espaços virtuais onde as pessoas poderão falar "frente a frente" através da utilização de tecnologias como a realidade virtual e aumentada.

As aplicações Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp não irão, no entanto, mudar de nome, assim como a estrutura corporativa da empresa também não irá sofrer alterações. As suas ações passarão a ser negociadas sob a designação "MVRS" em 1 de dezembro.

Os críticos apontam, no entanto, que a mudança parece ser uma tentativa de desviar as atenções dos "Facebook Papers", um conjunto de documentos confidenciais expostos e divulgados por um consórcio de órgãos noticiosos, que revelam como a empresa ignorou ou subestimou avisos internos sobre as consequências negativas e prejudiciais causadas pelos algoritmos da rede social em todo o mundo.