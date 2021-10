Facebook vai penalizar utilizadores que violem regras nos grupos da rede social

JN Hoje às 18:39 Facebook

O Facebook anunciou, esta quarta-feira, novas medidas para limitar o alcance dos utilizadores que quebram as regras da plataforma.

Segundo uma nota publicada pela rede social, o Facebook vai rebaixar todo o conteúdo publicado em grupos por membros que, no passado, já violaram os Padrões da Comunidade do Facebook.

A medida visa reduzir a capacidade destes membros de alcançar outros utilizadores e baseia-se nas restrições existentes impostas a quem viola as regras do Facebook, que incluiu a capacidade de publicar, comentar, adicionar novos membros a um grupo ou criar novos grupos.

Além disso, a rede social anunciou ainda a criação do recurso "Flagged by Facebook" ("Sinalizado pelo Facebook, em tradução livre"), que mostrará aos administradores dos grupos o conteúdo que foi sinalizado para remoção antes de ser divulgado à comunidade em geral. Assim, os administradores poderão rever e remover o conteúdo por conta própria ou pedir uma revisão do Facebook.

Os administradores poderão rever e remover o conteúdo por conta própria Foto: Facebook

Estas medidas surgem no mesmo dia em que a Facebook está a ponderar alterar o nome da empresa para refletir a ambição da gigante tecnológica de ser reconhecida além das suas redes sociais e de todos os males a que esse ramo de negócio está associado. A mudança deverá acontecer já na próxima semana.