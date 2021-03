Facebook, WhatsApp e Instagram com falhas no acesso

JN Hoje às 17:52 Facebook

As redes sociais Facebook, WhatsApp e Instagram, todas pertencentes ao grupo Facebook, estão esta sexta-feira com falhas nos serviços em Portugal.

Segundo o site Downdetector, as falhas no acesso às redes terão começado por volta das 17.15 horas. Foram registadas cerca de 755 notificações de falhas no Instagram, 21 no Facebook e 562 no WhatsApp, cerca das 17.42 horas.

Pelas 18.05 horas, quase uma hora depois das primeiras falhas detetadas, o acesso às redes sociais voltou a funcionar, com exceção do Facebook Messenger, que continua com problemas no acesso na versão web. O Downdetector registou, até às 17.45 horas, 228 notificações de falhas na aplicação.