FIFA anuncia novos videojogos após rutura com a EA Sports

A FIFA anunciou que vai lançar novos videojogos, em parceria com outras empresas e a caminho dos Mundiais masculino de 2022 e feminino em 2023, depois da rutura com a EA Sports.

"Pela primeira vez, a FIFA lançará novos videojogos de futebol, desenvolvidos com outros estúdios, oferecendo mais escolha para adeptos de futebol e 'gaming' a caminho de Catar2022 e Austrália e Nova Zelândia 2023", pode ler-se em comunicado.

A nota segue-se ao anúncio, pela EA Sports, de que a parceria para a popular série "FIFA" vai terminar em 2023, substituída por um jogo de simulação similar intitulado "EA Sports FC".

O modelo "não exclusivo" permite manter na EA a licença para a categoria de simulador de futebol, mas apenas nesse modo em 2023, abrindo caminho a "um grande novo título de simulação de futebol em 2024".

O lançamento dos novos jogos está previsto para o fim do ano, com os Mundiais em destaque, num plano integrado com outras "experiências interativas e digitais", em linha com a plataforma de "streaming" FIFA+, lançada já este ano.

"O único jogo autêntico com o nome da FIFA será o melhor disponível. O nome da FIFA é o único global e original: FIFA 23, 24, 25 e 26, por aí fora - é uma constante e continuará a ser sempre o melhor", prometeu o presidente do organismo de cúpula do futebol mundial, Gianni Infantino.

O caminho de "crescimento e diversificação" do mundo dos 'esports' é citado por Infantino, que espera que a estratégia do organismo que lidera possa "garantir uma vasta gama de produtos e oportunidades para jogadores, adeptos, associações-membro e parceiros".

A série FIFA está listada no Livro dos Recordes do Guinness como a mais lucrativa entre "franchises" de videojogos de desporto, com mais de 325 milhões de cópias vendidas até 2021.

O videojogo replica no mundo virtual a simulação de um jogo de futebol em si, para além de numerosos outros aspetos, do treino e gestão de um clube a transferências e outras funcionalidades, offline e online, tornando-se ainda um gigante no mundo do jogo competitivo.