Gmail, YouTube e outros serviços Google com problemas em todo o Mundo

Múltiplos serviços e sites do Google, incluindo o YouTube, o Gmail, o Assistente Google ou o Google Drive estiveram em baixo, durante parte da manhã desta segunda-feira, em todo o Mundo.

O "crash", uma raridade numa empresa que depende da confiança na continuidade dos seus serviços, foi reportado por utilizadores, através de testemunhos sobre problemas em todos os continentes. E deixou bem clara a dependência de centenas de milhões de ultilizadores e empresas em todo o Mundo em relação as aplicações Google.

Embora o serviço de busca não tenha sido afetado, houve problemas em praticamente todas as outras aplicações da empresa, como a Play Store, a Drive ou o Calendário.

Na página Google onde é registado o estado dos serviços, ficaram bem demonstradas as complicações, que atingiram as plataformas geridas pelo gigante norte-americano.

Os problemas, segundo o "The New York Times", duraram perto de uma hora, e a empresa ainda não emitiu nenhuma informação oficial sobre o "crash", que chegou a parar o YouTube. O "The Guardian" acrescenta que a interrupção podia estar relacionada com as ferramentas de autenticação dos utilizadores, que gerem o login em serviços executados pelo Google e por outras empresas.