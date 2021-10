Google Maps disponibiliza direções e percursos em bicicleta em Portugal

Hoje às 15:23 Facebook

Twitter

Partilhar

O Google Maps vai começar a fornecer direções e indicações de ciclovias em Portugal para os utilizadores que pretendam andar de bicicleta, a partir desta quarta-feira.

Num comunicado, a Google afirma que vai ter disponíveis todas as indicações e ciclovias em Portugal, para quem pretende andar de bicicleta.

A Google trabalhou com "algoritmos complexos" e em colaboração com a plataforma ciclovias.pt, um site que mostra as estas vias em Portugal ,e com a Câmara Municipal de Lisboa, que disponibilizaram ao Google "o mais recente mapa de redes cicláveis do país."

Segundo a empresa, esta atualização vai permitir "evitar aglomerações, ter uma alternativa mais sustentável na deslocação, praticar desporto ou simplesmente passear e divertir-se."