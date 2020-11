Google Photos acaba com armazenamento ilimitado e gratuito

B.S. Hoje às 18:04 Facebook

O Google Photos deu a conhecer uma nova atualização relativamente à política de armazenamento. O upload ilimitado e gratuito de fotos e vídeos deixará de existir em 2021.

Em 2015, data do lançamento do serviço do Google Photos, a empresa comprometeu-se com o upload de fotos e vídeos ilimitados e gratuitos. "Quando dizemos uma vida inteira de memórias, é realmente isso que pretendemos. Com o Google Photos, podes agora armazenar fotos e vídeos de alta-qualidade de modo ilimitado e gratuito", afirmou a Google no dia de lançamento do produto, relembra a BBC News.

A política de armazenamento foi modificada, na passada quarta-feira, e os utilizadores receberam um comunicado na sua caixa de correio eletrónico. O Google Photos avança que, a partir do dia 1 de junho de 2021, o armazenamento gratuito de fotos e vídeos restringe-se aos 15 GB disponibilizados pela conta Google, da mesma forma que outros serviços já o fazem, como é o caso do Gmail e do Google Drive. A mudança implicará, por exemplo, uma gestão mais controlada entre o espaço dos emails e das fotografias para que o utilizador não exceda o limite de armazenamento.

Segundo a equipa do Google Photos, desde do lançamento, há cinco anos, o serviço tem evoluído bastante, "não é mais uma simples app para gerir as suas fotos. Tornou-se num lugar que é acedido quando estamos com saudades de alguém ou de um momento e queremos rever essas recordações", explica. Revela ainda que atualmente a Google armazena mais de quatro biliões de fotos e vídeos, sendo que todas as semanas são enviados 28 mil milhões de itens.

A nova alteração não prejudica os utilizadores que já usufruem do serviço, visto que, até ao dia da sua implementaçã, o o armazenamento não será contabilizado. Por isso, o conteúdo lá existente permanece seguro. A partir desta data a empresa disponibilizará uma estimativa personalizada que irá indicar se os utilizadores estão ou não próximos de atingir o seu limite e, enviará também lembretes. Será também lançada uma nova ferramenta que o ajudará a encontrar e excluir fotos e vídeos que estejam escuros ou desfocados, de forma a libertar espaço. "Depois de 1º de junho de 2021, mais de 80% dos utilizadores, ainda serão capazes de armazenar as suas memórias nos 15 GB gratuitos de armazenamento por mais 3 anos", esclarece o Google Photos.

Para quem tiver o armazenamento cheio e precisar de um espaço extra, poderá ainda fazer um upgrade através do Google One, que disponibiliza três opções: 100 GB, 200 GB, 2 TB., com diferentes custos associados.