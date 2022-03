Instagram "ressuscita" feed cronológico

César Castro Hoje às 19:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O Instagram anunciou, esta quarta-feira, duas novas formas de os utilizadores da rede social organizarem o respetivo "feed": o "Favoritos", que dá prioridade a contas pessoais ou páginas favoritas, e o "A seguir", que mostra as publicações de todos os seguidores. E tudo pela ordem em que foram partilhadas.

A novidade foi anunciada esta quarta-feira pelo responsável máximo do Instagram, Adam Mosseri, através do blogue da rede social e, mais tarde, através de uma publicação no Twitter. E vai ao encontro de uma reivindicação de alguns utilizadores da rede que, há vários anos, reclamavam o regresso desta forma de apresentação da publicações.

No modo "Favoritos", os utilizadores poderão selecionar até 50 páginas preferidas para que tenham prioridade no "feed". Já no "A seguir" os utilizadores continuarão a ter um feed, agora por ordem cronológica, com as publicações de todas as contas que seguem, mesmo aquelas com as quais não interagem muito.

Ainda assim, o Instagram fez saber que manterá a página inicial tal como está e onde as publicações são organizadas pelo algoritmo da empresa, misturando "conteúdo das contas que o utilizador segue, além de publicações sugeridas".