Instagram vai passar a exigir a data de nascimento para proteger menores

A rede social Instagram vai passar a exigir que todos os utilizadores insiram a sua data de nascimento para utilizar a aplicação. A medida faz parte dos esforços da empresa para proporcionar uma experiência mais segura para os menores de 18 anos.

O Instagram tem solicitado desde 2019 aos novos utilizadores para inserirem a data de nascimento no momento em que se registam na rede social. Porém, atualmente a plataforma de partilha de fotografias e vídeos vai exigir a confirmação da idade assim que abrir a aplicação.

"Estas informações permitem-nos criar novos recursos de segurança para os jovens e ajuda a garantir que forneçamos as experiências certas para a faixa etária certa", referiu o Facebook, empresa que detém a rede social Instagram.

"No curto prazo, se o utilizador rejeitar a solicitação, o Instagram vai desfocar as publicações marcadas como confidenciais, no entanto, o Instagram eventualmente vai exigir que os utilizadores introduzam a data de nascimento para continuar a utilizar a aplicação", acrescentou a empresa.

A aplicação também já tinha feito mudanças para aumentar a segurança dos utilizadores menores. Em março, o Instagram fez alterações para evitar que adultos enviem mensagens para menores de 18 anos que não os seguem, assim como, no mês passado, começaram a padronizar novas contas pertencentes a menores de 16 anos num ambiente privado.

A plataforma não exige um comprovativo de que a data de nascimento introduzida pelo utilizador é a exata, porém a rede social utiliza várias técnicas que ajudam a identificar se os menores de 18 anos inseriram informações falsas no momento em que se registam na aplicação.

Também outras empresas, como a TikTok e a Google, desenvolveram medidas especiais para proteger a experiência dos utilizadores menores de idade nas redes sociais.