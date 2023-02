Inteligência artificial ajuda a conhecer doenças raras

Zulay Costa com Rui Dias Hoje às 07:36 Facebook

RD-Portugal lança plataforma sobre patologias que atingem 6% da população. Famílias como a de Victor pedem mais apoios para ajudar doentes.

A associação RD-Portugal lança, no próximo mês, uma plataforma informática que pretende ajudar as famílias a descobrirem mais sobre doenças raras. Existem entre 5000 e 8000 destas doenças, geralmente graves e incapacitantes, que no seu conjunto afetam cerca de 6% da população em Portugal. Hoje assinala-se o Dia Mundial das Doenças Raras.

Paulo Gonçalves, presidente da RD-Portugal, adiantou que "dentro de quatro semanas" ficará pronta a primeira fase do site e depois avança uma nova fase, que irá incluir inteligência artificial. A ideia é que as famílias que receberam diagnósticos há pouco tempo ou outros interessados tenham um espaço virtual onde podem "entrar" e fazer perguntas a um assistente virtual, que os ajudará a orientarem-se num mundo desconhecido. Este assistente poderá encaminhar para páginas das associações parceiras ou, se for uma doença ultrarrara, fazer uma pesquisa e "aprender" com as respostas que forem consideradas úteis pelos utilizadores. Assim, no futuro, irá dar respostas mais relevantes.