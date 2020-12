Inteligência humana mapeada através de videojogo

Joana Rodrigues Stumpo Hoje às 17:21 Facebook

Cientistas da Fundação Champalimaud lançaram o "hexxed", um jogo para telemóvel desenhado para entender a essência da inteligência humana. O jogo, disponível gratuitamente por todo o mundo, visa perceber "qual é o processo mental que nos permite criar estratégias novas e complexas".

A partir do Centro Champalimaud, em Lisboa, e da Universidade da Califórnia, Berkeley, os especialistas criaram uma "série de puzzles desafiantes e divertidos", desenhados "para fornecer uma visão única sobre como funciona a inteligência", informa a Fundação Champalimaud, em comunicado emitido na passada quarta-feira.

Gautam Agarwal, um dos cientistas que desenvolveu o "hexxed", diz que o jogo se junta "a uma tendência global dos denominados jogos de ciência cidadã - onde, ao jogar, indivíduos em todo o mundo podem contribuir para descobertas científicas". A experiência foi levada para fora do laboratório, uma vez que disponibilizar estes testes online é "a forma ideal de obter conjuntos de dados diversificados e de dimensão grande o suficiente" para poder explorar estas questões mais complexas, diz Agarwal. Uma delas é entender "como é que a idade e o background cultural influenciam as diferentes formas de pensar". As experiências em laboratório, para além de terem um número limitado de sujeitos, são geralmente "repetitivas e enfadonhas".

Para além da questão da inteligência humana, a equipa planeia utilizar os dados do jogo para aprender sobre a inteligência da máquina. Mattia Bergomi, investigador envolvido no estudo, refere que "os videojogos são habitualmente usados para testar a capacidade da inteligência artificial de lidar com ambientes e tarefas complexas". Bergomi diz que os jogos se dividem em duas categorias, sendo que a primeira inclui jogos "desafiantes", resolvidos com recurso a "estratégias complexas", que resultam em "abordagens de resolução de problemas que são difíceis de formular matematicamente". Por outro lado, os jogos mais simples são facilmente descritos matematicamente, mas "não são suficientemente desafiantes para exigirem a criação de esquemas inteligentes de resolução de problemas". O "hexxed" foi criado de maneira a fazer a ponte entre os dois extremos. Agarwal acrescenta que o design do jogo irá permitir "comparar, de forma sistemática e abrangente, as estratégias adotadas por humanos com aquelas geradas por máquinas".

No website "hexxed.io" faz-se o compromisso de divulgar os resultados da experiência no mesmo endereço, daqui a um ano. O jogo está disponível para download em plataformas suportadas por iOS e Android.