A falsa ameaça do Facebook

Não, o Facebook não vai limitar o conteúdo que vê a apenas 25 ou 26 amigos. É mais uma mensagem de "spam" que se tornou viral nos últimos meses.

Já deve ter visto a mensagem no mural de muitos amigos. O texto alega que o Facebook mudou o algoritmo e que agora só mostra mensagens de 25 amigos. Para evitar que isto aconteça, os utilizadores devem copiar e colar a mensagem no próprio mural. Tudo isto é mentira e mais uma forma de criar "spam".

É um facto: o algoritmo do Facebook escolhe quem aparece no seu "feed". Mas o processo de seleção não tem nada de misterioso e é até bem simples de explicar.

As pessoas que mais vezes aparecem são aquelas com quem mais interage. Se quer que determinada pessoa apareça mais frequentemente no seu Facebook, o melhor a fazer é comentar as suas publicações e fazer gosto no que esse contacto partilha. Assim, a rede de Zuckerberg vai perceber que é um contacto importante para si.

Se, ainda assim, sente que está a ver um conjunto de publicações limitadas e sempre das mesmas pessoas, pode sempre pedir ao Facebook para lhe mostrar as publicações mais recentes.

Para isso, basta selecionar o botão "Feed de Notícias", no canto esquerdo superior esquerdo do ecrã, e escolher a opção "mais recente". No telemóvel é mais difícil. Nas três barras, no canto inferior direito, deve escolher "ver mais" e depois selecionar a opção "Mais recentes".