A foto na queima que arruinou o teu futuro

A semana académica que para muitos termina este fim de semana é das mais aguardadas por quem estuda na Universidade. Com mais ou menos moderação, são dias vividos no limite em que a memória naufragada em álcool apenas é resgatada pela câmara do telemóvel.

Esta semana foram notícia os exageros da Queima do Porto. Imagens com jovens raparigas a mostrarem o peito em troca de shots e outras a simularem sexo oral para terem bebidas grátis entraram pela casa dentro, nos telejornais e no ecrã dos telemóveis.

Se grande parte dos meios de comunicação taparam a cara dos envolvidos, protegendo os envolvidos, esse cuidado não existe nas redes sociais e é uma pegada que dificilmente se apaga e que pode muito bem assombrar o futuro destes estudantes.

São imagens muitas vezes captadas em momentos de diversão entre amigos e que depois vão parar às redes sociais e partilhadas inúmeras vezes sem controlo por quem lá está. Quando estes estudantes forem um dia em busca do primeiro emprego terão sempre atrás de si as sombras destes momentos, que com certeza lhes valeram dezenas de likes e gostos no Facebook, mas que também podem ter arruinado o futuro.

É que também os empregadores procuram cada vez mais os seus alvos na Internet e as redes sociais são o melhor catálogo. E muitas vezes mostram aquilo que ninguém quer revelar.