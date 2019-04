A guerra à desinformação em Espanha

Ivo Neto Hoje às 11:33 Facebook

A poucos dias das eleições gerais em Espanha, que se realizam este domingo, o Facebook apagou várias contas relacionadas com a extrema-direita. Uma rede que chegava a quase 1,7 milhões de utilizadores e que espalhava conteúdos falsos e racistas com o objetivo de condicionar o resultado da votação.

O Facebook diz que a decisão por detrás desta medida não está relacionada com os conteúdos das publicações, mas antes por estas páginas quebrarem as regras estabelecidas pela maior rede sociais do Mundo.

"Tal como em outros casos, removemos estas contas com base no seu comportamento e não nos conteúdos, disse, ao jornal "The Guardian", um porta-voz do Facebook.

Ainda assim, a decisão surge pouco depois de a organização não-governamental Avaaz ter enviado um relatório à empresa de Mark Zuckerberg dando conta da forma como a rede estava a ser explorada por contas suspeitas, que contaminavam os seguidores com conteúdos anti-LGBT, anti-islão, anti-feminista e vários conteúdos com informações falsas.

Entre as notícias falsas há uma que responsabiliza os estrangeiros por maior parte das violações em Espanha e outra que diz que os separatistas catalães estão a fechar centros de tratamento para crianças com cancro, de forma a poderem deixar as embaixadas catalãs abertas.

Algumas destas contas fazem parte da lista das que acabaram apagadas pela rede social, como a Unidad Nacional Española, que contava com mais de 700 mil seguidores. Segundo o mesmo relatório, esta rede foi responsável por gerar mais de 7 milhões de interações.