A história do professor que ensina informática sem computadores

JN Hoje às 11:16 Facebook

Twitter

A imagem chegou às redes sociais e rapidamente correu mundo. Um professor, no Gana, foi fotografado a dar aulas de informática num quadro negro, sem qualquer computador.

Richard Appiah Akoto, de 33 anos, é professor de Ciências Informática e da Comunicação na escola secundária de Sekyedomase. Nas imagens que o tornaram conhecido em todo o mundo, é visto a usar o quadro da sala de aula para desenhar o que aparenta ser uma página do programa Microsoft Word.

"Ensinar novas tecnologias numa escola do Gana é muito engraçado", disse, no Facebook, na publicação em que partilha as imagens. A publicação original é de fevereiro, mas só agora foi conhecida internacionalmente.

"Eu amo os meus alunos. Por isso, tenho que fazer com que eles percebam o que lhes estou a ensinar", escreveu.

A atitude do professor mereceu vários elogios nas redes sociais. É que, de acordo com alguns seguidores, aquela escola não tem computadores desde 2011, apesar de ser necessária a sua utilização para passar um exame de informática para progredir na escola secundária.

Microsoft promete ajudar o professor

As fotografias ganharam reconhecimento depois de um comediante ganês as ter partilhado na página que conta com mais de 140 mil seguidores. Quem também contribuiu para o sucesso internacional da publicação foi Rebecca Enonchong, uma empreendedora na área da tecnologia, com um tweet que chegou à Microsoft.

A gigante tecnológica respondeu com a promessa de doar ao professor um "dispositivo" novo.