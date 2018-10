O retângulo de gelo perfeito apanhado pela NASA a flutuar no oceano

Hoje às 09:58 Facebook

Uma placa de gelo, que mais parece ter sido esculpida pelo Homem, foi fotografada pela NASA e rapidamente conquistou as redes sociais. Apesar do perfil pouco comum, há uma explicação científica.

A imagem foi captada durante a Operação IceBridge, junto da Gronelândia, e publicada nas contas das redes sociais da NASA.

Apesar de a imagem ser pouco comum, Kelly Brunt, um cientista da NASA e da Universidade de Maryland, nos EUA, explicou, à revista "Live Science", que o pedaço de gelo se formou por um processo que é bastante comum junto dos icebergues.

"Temos dois tipos de icebergues. Aqueles que imaginamos na nossa cabeça e que afundaram o Titanic e que parecem triângulos à superfície. Depois há aqueles conhecidos como icebergues tabulares", explicou o especialista.

São icebergues largos, planos e compridos. Separam-se das bordas das plataformas de gelo maiores e começam a flutuar sobre a água como se fossem plataformas independentes. Acredita-se que o icebergue capturado pela NASA tenha vindo da plataforma de gelo Larsen C.

A plataforma Larsen C é uma extensão flutuante de glaciares localizada ao largo da costa oriental da Península Antártica. Em julho de 2017, o icebergue A68, que é o maior registado até hoje, desprendeu-se desse bloco de gelo. Com cerca de mil milhões de toneladas tem mais de 5,5 quilómetros quadrados.

"Os icebergues tubulares formam-se devido a uma processo de crescimento semelhante ao que acontece com as unhas. Quando uma unha cresce demais, vai acabar por partir. Estes icebergues crescem muito e, no final, partem-se. Normalmente ficam com uma forma geométrica", disse o investigador, que não escondeu a surpresa pela forma deste icebergue: "Este é incrivelmente perfeito. Quase que parece um quadrado".