A "sala de guerra" do Facebook onde se combate a fraude eleitoral no Brasil e EUA

Hoje às 12:19 Facebook

Twitter

Numa pequena sala em Menlo Park, na Califórnia, EUA, uma equipa com cerca de 20 funcionários do Facebook monitoriza em tempo real o que está a ser publicado na rede social sobre as eleições intercalares nos EUA e as eleições presidenciais no Brasil. O objetivo é minimizar a difusão de informação falsa, que possa enganar os eleitores e influenciar o voto.

Criada em setembro, a "sala de guerra" junta elementos de vários departamentos da empresa que, numa espaço único, unem esforços para controlar conteúdos virais relacionados com estes dois períodos eleitorais. Um dos conteúdos travados nesta sala, por exemplo, foi uma tentativa de promover a abstenção, onde se dizia que a votação na primeira volta no Brasil tinha sido adiada devido a protestos.

"Conseguimos retirá-la da plataforma antes que tivesse hipótese de se tornar viral", explicou Samidh Chakrabarti, diretor para as Eleições e Relações Cívicas do Facebook, à revista Fortune, para salientar a importância deste espaço. "Sabemos que nas eleições todos os momentos contam. Se há novidades de última hora que surgem na plataforma, precisamos de os detetar e responder em tempo real, o mais depressa possível".

Ainda assim, no Brasil, o Facebook recebeu ordens judiciais para retirar conteúdo claramente falso da rede social, mas também do WhatsApp.

Ainda não se sabe se depois destes dois períodos eleitorais, a sala se vai manter ativa.