A semana terrível na luta contra as "Fake News"

Ivo Neto Hoje às 11:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O papel das notícias falsas na eleição de Trump poderá ter sido mais efetivo do que se pensa e o ataque desta semana em Las Vegas, assim como os confrontos em Barcelona, vieram reforçar a vulnerabilidade das principais redes sociais a este nível.

A CNN revelou que parte dos anúncios pagos, com notícias falsas, provenientes da Rússia e pró-Trump centraram-se especificamente no Michigan e Wisconsin...dois estados cruciais para a vitória do empresário de Nova Iorque.

O ataque que, na segunda-feira, causou 60 mortos em Las Vegas, às mãos de um homem de 64 anos, fez soar novamente os alarmes em torno desta questão. Sabe-se, agora, que o algoritmo da Google considerou um site de partilha de imagens anónimas como uma fonte "viável" de informação. O conteúdo era proveniente do portal 4Chan em que os utilizadores são normalmente anónimos. A verdade é que várias imagens foram partilhadas erradamente.

O incidente em Las Vegas também serviu para compreender as falhas do Facebook nesta matéria. Um vasto conjunto de publicações de portais de supremacistas brancos foram publicadas quando a rede de Zuckerberg ativou o Safety Check, uma ferramenta que serve para os utilizadores avisarem quando estão bem, durante catástrofes meteorológicas ou ataques terroristas.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O jornal francês "Le Monde" revelou um conjunto de imagens manipuladas, que proliferaram no Twitter, sobre a intervenção policial na Catalunha, quando as autoridades tentaram travar a realização do referendo independentista. Imagens de cargas polícias de 2012 foram partilhadas como se fossem do passado fim de semana.

Apesar dos constantes comunicados em que Facebook, Twitter e Google assumem querer combater as notícias falsas, a luta parece longe de estar ganha. Em cada acontecimento global, as "fake news" navegam de rede em rede, influenciado a forma como percebemos a realidade.