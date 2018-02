A Supernanny fugiu da TV para o Facebook

Ivo Neto Hoje às 09:40 Facebook

A Procuradoria-Geral da República exigiu a retirada do polémico programa Supernanny da televisão. A SIC, pressionada, não emitiu o programa no domingo. Mas a verdade é que a psicóloga não desapareceu de todos os ecrãs.

Na segunda-feira, às 19 horas, Teresa Paula Marques esteve em direto a partir do Facebook. Mesmo não mostrando cenas de crianças a fazerem birras e a portarem-se mal, o vídeo publicado na página do programa teve 26 mil visualizações, merecendo 300 reações e 150 comentários.

Não se tratando do mesmo conteúdo que incendiou as redes sociais em torno da discussão do direito à privacidade das crianças, pode abrir um perigoso precedente. É que a regulação em torno daquilo que o Facebook pode mostrar é praticamente inexistente e o consumo de conteúdos nesta rede social não pára de aumentar em contraste com a redução do tempo passada em frente à TV. Principalmente entre os mais jovens.

É o Facebook que decide o que mostra e o que não quer deixar ver. E nem tudo tem sido mau. A empresa foi lesta com os vídeos de suicídios que desde o ano passado se tornaram comuns e é cada vez mais assertiva na forma como reage à nudez. Exagerando, porém, em alguns casos que não apresentam qualquer risco.

Mas, a qualquer momento e porque o maior interesse de qualquer empresa é o lucro, pode muito bem abrir o leque e começar a publicar vídeos que nunca passariam nos ecrãs tradicionais.

O que acontecerá quando o Facebook - o mesmo é válido para o YouTube e o Twitter, por exemplo - deixar passar vídeos que fogem à lei de determinados países?

A regulamentação da Internet é um tema discutido principalmente no meio académico, mas que deverá ser alargado a toda a sociedade.